ÃÏÊý¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëŽ¢µç¾õŽ£¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢ÃÏÊý¶É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§metamorworks¡¿PIXTA¡Ë
µÜ¾ë¸©¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Ì±Êü4¶É¡¢ÅìËÌÊüÁ÷¡¢ÀçÂæÊüÁ÷¡¢µÜ¾ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢ÅìÆüËÜÊüÁ÷¤¬¹çÆ±¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆ±»þÇÛ¿®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIVE MIYAGI¡×¤ò2·î14¡Á28Æü¤Ë¼Â»Ü¡£¼ÂºÝ¤ËµÜ¾ë¸©Æâ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤ò¡¢Æ±»þ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
ËÜÍè¤Ï¶¥¹ç¤Ç¤¢¤ë4¼Ò¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÁíÌ³¾Ê¤¬Í½»»¤òÈÂ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÏ°èIX¡¦CDNÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥í¡¼¥«¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¸úÎ¨²½ÅùÂ¥¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
ËÜÍè¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¶É¤¬À©ºî¤¹¤ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³ÆÃÏ°è¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥Þ¥ë¡Ê¥Í¥Ã¥ÈÆ±»þÇÛ¿®¡Ë¤Î»þÂå¤ËÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ðÈ×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢À°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢LIVE MIYAGI¤ÎÌÜÅª¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³ÎÇ§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ç¤Ë¹¹ð¼ýÆþ¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊüÁ÷¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¼ý±×¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë¼Â¸³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥Þ¥ëÇÛ¿®»þ¤Ë¹¹ð¤ò¡Öº¹¤·ÂØ¤¨¡×
LIVE MIYAGI¤Ç¤ÏÁ´¥í¡¼¥«¥ëÌ±Êü¶É¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖLivePark¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥Þ¥ëÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤À¤¬¡¢¸©³°¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢CMÏÈ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖCM¤Ø¤È¼«Æ°Åª¤Ëº¹¤·ÊÑ¤ï¤ë¡£
³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§LivePark¡Ë
LivePark¤Ç¤ÎCM»ëÄ°Ãæ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤ÈCM´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏµÜ¾ë¸©Æâ¤ËµåÃÄ¤ò»ý¤Ä³ÚÅ·¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¤ÇÃÏ¸µÌ¾»ºÉÊ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬³ä°ú²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬È¯·ô¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿µÜ¾ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¦ÁíÌ³¶Éµ»½Ñ¿ä¿ÊÉôÄ¹¤Î°¤ÉôÏÂÉ§»á¤Ï¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÏÃÏ°èÆâ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ê¤é¤ÐµÜ¾ë¸©¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ÏµÜ¾ë¸©½Ð¿È¤ÎÊý¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÚÅ·µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤âÃÏ°è¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è³°¤Ø¤Î¥í¡¼¥«¥ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌ¤³«Âó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÅìËÌ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§LivePark¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤È¤¤¤¦¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î¸½¾õ¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤ÎÊüÁ÷ÌÈµö¡Ê¡á¥í¡¼¥«¥ë´ë¶È¤Î¹¹ð¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡Ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ¤¬°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿º¢¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ê¤É¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÏÀ¸¤»Ä¤ê¤Î¼êÃÊ¤ò¼«¤éÌÏº÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÊÑ²½¡×¤òµá¤á¤Æ´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬LIVE MIYAGI¤À¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥Þ¥ëÊüÁ÷¡×¤Î²ò¶Ø¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤òÌÏº÷¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¸ÂÄêCMÏÈ¡×¤ÇÃÏÊý¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø
¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥Þ¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÈÖÁÈ¤ò±Ä¶ÈÃÏ°è³°¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃÏ¸µ¸þ¤±¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
¡Ö‟¥í¡¼¥«¥ë¶É¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÊüÁ÷¶É¤È¤·¤ÆÌÈµö¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÃÏ¸µ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÀÕÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÈïºÒÃÏ¤Î¾ðÊó¤òÎ®¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿ÌºÒ¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÊüÁ÷ÌÈµö¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°¤Éô»á¡Ë
ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤â½ñ¤¹þ¤á¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§LivePark¡Ë
¤·¤«¤·°ìÊý¤ÇÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Í¾²Ë¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ëÀè¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CM¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¸Â³¦¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¥ì¥ÓCMÏÈ¤ÏÉÔÆ°»º¤Ë¤âÎã¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÏÈ¤¬Íß¤·¤¤´ë¶È¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÏÈ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·CMÏÈ¤¬Í¾¤ê»Ï¤á¤ë¤È¥í¡¼¥«¥ë¶ÉÆ±»Î¤Ç¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ»ö¶È¤Ç¤â¤¢¤ëÊüÁ÷¶É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤ë¡£
°ÂÇä¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¶É¤¬½Ð»Ï¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îº¬´´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë²Á³Ê°ú¤²¼¤²¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐCMÏÈ¤ÏÇä¤ì¤º¡¢¼«¶ÉÈÖÁÈ¤ÎCM¡Ê¼«¼Ò¹¹ð¡Ë¤òÁý¤ä¤µ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
ÌµÏÀ¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤â±Ä¶ÈÅØÎÏ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ÊÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÈË²Ú³¹¤ä¶ÉÆâ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½¸µÒ¤Ê¤ÉÊüÁ÷³°¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸Â³¦¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤¬¼«¼£ÂÎ¤Î³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½Ð¿È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿CM¡¢¤½¤ì¤â¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¹ØÇã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈ¯¹Ô¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÎÆ°Àþ¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥Þ¥ë¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ç¤ÏÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®»þ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ëÈñÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅìËÌÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Æ±°ì¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÁ´Ì±Êü¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤À¤È°¤Éô»á¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¤Ê¤ó¤Î¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤ÏÀçÂæ¤Î´ë¶È¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÈ¯¹Ô¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¿ô»ú¤ò´ð¤Ë¼¡¤Î·×²è¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¡ÊµÜ¾ë¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¶É¤â¥°¥ë¥á¾ðÊó¤ä´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ç¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤òºî¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÁ¤¨¤ëÀè¤¬¸©Ì±¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÇÈÖÁÈ¤ò´ë²è¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¸©Ì±¤Ï¸©¤ÎÃæ¤Î¾ðÊó¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤«¤é³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°¤Éô»á¡Ë
ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó²èÌÌ¡Ê¼Ì¿¿¡§LivePark¡Ë
¼ÂºÝ¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿LIVE MIYAGIÁ´ÂÎ¤Î¿ô»ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤òÃ´Åö¤·¤¿LivePark¤Î°ÂÆ£À»ÂÙ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¹ðÃÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥Þ¥ë¤ò»ëÄ°¤·¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¤¿CM¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Î¿ô»ú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
LIVE MIYAGI½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÊüÁ÷À©ºî¤Î¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°¿ô793²ó¡¢µÜ¾ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°¿ô1004²ó¤òµÏ¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊü±ÇÅöÆü¤Î¤ß¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¡Ë¡£ÅöÆüÆâ¤Î¼ÂÇä¿ô¡ÊÇÛÉÛ¤·¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿³ä°úÄÌÈÎ¤ÎÇä¾å¿ô¡Ë¤Ï25¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢1.4%¶á¤¤»ëÄ°¼Ô¤¬Êü±ÇÅöÆü¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿·×»»¤È¤Ê¤ë¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤«¤é¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¹½ÃÛ¤Ø
°ÂÆ£»á¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥Þ¥ëÇÛ¿®¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄÌÈÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇCM¤òÄÌ¤¸¤Æ25Îã¤Î¼ÂÇä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£º¹¤·ÂØ¤¨¤¿Æ°²èCM¤Ï‟Çä¤ë¤¿¤á¤Î±ÇÁü¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆ°²èCM¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬1%°Ê¾å¤¤¤¿¡£³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÆâÍÆ¤äCM¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤»öÎã¤òºî¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¿ô¤Ï479Ëç¡£ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬2ÈÖÁÈ¤Ç1797¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¼Â¤Ë26%¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î25Ëç¤¬½éÆü¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÌµÏÀ¡¢¤³¤Î¼Â¸³¤ÏÉý¹¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿ô»ú¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤¤ÍÉ¤é¤®¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤â¡ÖÀëÅÁ¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÜ¾ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î°¤Éô»á¤Ï´î¤ó¤À¡£
ÈÎÇä¤òÃ´Åö¤¹¤ë³ÚÅ·¤â¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂÇä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶öÁ³¤ÎCM¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤±¤Ç¹ØÇã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄÌ¾ï¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£30ÉÃ¤È60ÉÃ¤ÎCM¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢60ÉÃCM¤Î¤Û¤¦¤¬¹ØÆþ¼Ô¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âº£¸å¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤»¤ëÉôÊ¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
°¤Éô»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î¿ô»ú¤Ï‟¼þ°Ï¤òÆ°¤«¤¹¡É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢ÅìËÌÁ´ÂÎ¤ÎÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÊªÎ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÅý¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìËÌ¤Î´ë¶È¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£
LIVE MIYAGI¤Ï¼Â¸³Åª¤Ê»î¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ë²Ì¤Ï½Ð¤¿¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£»ö¾ð¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤¬Æ±ÍÍ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë³Æ¶É¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£