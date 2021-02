声優アーティストの草分けとして知られる林原めぐみが、自身の誕生日である3月30日にリリースするアーティストデビュー30周年記念アルバム「30th Anniversary Best Album『VINTAGE DENIM』(ヴィンテージ デニム)」の全収録楽曲が発表された。

同アルバムには、CD3枚組みで全45曲を収録する。DISC1「do your best」では、自身も出演する「スレイヤーズ」「セイバーマリオネット」シリーズほかから、「Give a reason」「Successful Mission」などのアップテンポなアニメ主題歌を中心にセレクト。DISC2「everyday life」には、冠ラジオ番組「林原めぐみのTokyo Boogie Night」の初代エンディングテーマである「Tokyo Boogie Night」や、同じくラジオ番組「林原めぐみのHeartful Station」のオープニングテーマ「虹色のSneaker」をはじめ、日常のワンシーンを切り取ったような楽曲が集められている。DISC3「good sleep」では、OVA版「万能文化猫娘」のイメージソングをカバーした「心のプラネット 」や、「BLUE SEED」の挿入歌で小学校の音楽の教科書にも掲載された「まつりうた」といった、眠りへと誘うような、ゆったりとした楽曲を楽しめる。

また、林原自らがMEGUMI名義で作詞・作曲を務めた完全新曲「DENIM」(DISC2)と「おやすみ」(DISC3)も収録。「CR 新世紀エヴァンゲリオン 〜最後のシ者〜」のイメージソングのリミックスバージョンである「集結の園へ 〜AYANAMI ver.〜 float mix」(DISC3)も新録楽曲となっている。

さらに、初回製造分のスペシャルケースを飾るジャケット写真と、最新アーティスト写真も公開された。どちらも、アルバムタイトルの由来であるデニムを用いたドレス調の衣装をまとった林原を写したものとなっている。なお、初回製造分に封入される「SPECIAL PHOTO BOOK」には、「30(周年)」と「デニム」にちなみ、林原がライブやイベントで着用した30着におよぶ私物のデニム衣装を着た撮り下ろし写真が掲載される。

■収録楽曲リスト

DISC1 do your best

1. Give a reason(テレビアニメ「スレイヤーズNEXT」オープニング主題歌)

2. Over Soul(テレビアニメ「シャーマンキング」初代オープニング主題歌)

3. Northern lights(テレビアニメ「シャーマンキング」2代目オープニング主題歌)

4. サクラサク(テレビアニメ「ラブひな」オープニング主題歌)

5. Successful Mission(テレビアニメ「セイバーマリオネットJ」オープニング主題歌)

6. 私にハッピーバースデイ(OVA「万能文化猫娘」第1期オープニング主題歌)

7. Fine colorday(テレビアニメ「万能文化猫娘」オープニング主題歌)

8. 薄ら氷心中(テレビアニメ「昭和元禄落語心中」オープニング主題歌)

9. KOIBUMI(テレビアニメ「朝霧の巫女」エンディング主題歌)

10. 〜infinity〜∞(テレビアニメ「ロスト・ユニバース」オープニング主題歌)

11. raging waves(劇場アニメ「スレイヤーズごぅじゃす」主題歌)

12. don't be discouragエンディング(テレビアニメ「スレイヤーズTRY」エンディング主題歌)

13. 集結の園へ(「CR 新世紀エヴァンゲリオン 〜最後のシ者〜」イメージソング)

14. 集結の運命(さだめ)(「CR ヱヴァンゲリヲン 〜始まりの福音〜」イメージソング)

15. 夜明けのShooting Star(OVA「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」イメージソング)

16. two thumbs up!(「スレイヤーズ」30th アニバーサリーイメージソング)

DISC2 everyday life

1. DENIM(新曲) 作詞・作曲:MEGUMI 編曲:たかはしごう

2. Tokyo Boogie Night(ラジオ「林原めぐみのTokyo Boogie Night」初代エンディングテーマ)

3. 虹色のSneaker(ラジオ「林原めぐみのHeartful Station」オープニングテーマ)

4. 負けないで、負けないで…(ラジオ「林原めぐみのHeartful Station」2代目エンディングテーマ)

5. はなれていても(オリジナルアルバム「bertemu」収録曲)

6. -Life-(シングル「Touch and Go!!」カップリング曲)

7. 幸せは小さなつみかさね(OVA「万能文化猫娘DASH!」エンディング主題歌)

8. 〜それから〜(シングル「question at me」カップリング曲)

9. 雨のち曇りのち晴れ…(オリジナルアルバム「ふわり」収録曲)

10. 君に逢えてよかった(オリジナルアルバム「ふわり」収録曲)

11. feel well(劇場アニメ「スレイヤーズぷれみあむ」主題歌)

12. Thirty(オリジナルアルバム「Iravati」収録曲)

13. Forty(オリジナルアルバム「Plain」収録曲)

14. Fifty(オリジナルアルバム「Fifty〜Fifty」収録曲)

15. JUST BEGUN(テレビアニメ「スレイヤーズEVOLUTION-R」最終話エンディング主題歌)