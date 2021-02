目玉は、大作映画が公開の45日後に視聴できること!

(文:相良智弘/フリーライター)

2月24日(米国時間)、バイアコムCBSは3月4日に米国と南米で開始する動画配信サービス「パラマウント+」の配信コンテンツを発表した。目玉はパラマウントが製作する新作映画を劇場公開から短期間で配信すること。通常、配信は劇場公開から90日後だが、大作は45日後、それ以外の作品は30日後にパラマウント+で配信する。今年公開予定の『トップガン マーヴェリック』『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』『ミッション:インポッシブル7』といった大作が45日後に配信される。パラマウントで企画開発中の『パラノーマル・アクティビティ』『ペット・セメタリー』の新作は劇場公開せず直接配信される。またMGM傘下のペイTV、エピックスと契約を結び、MGMのライブラリー作品をパラマウント+に加えた。パラマウント作品と合わせて、2500本以上の旧作映画を視聴できることになる。パラマウント+では、パラマウントの名作を題材にしたオリジナルドラマの製作に力を入れている。『ゴッドファーザー』の製作舞台裏を描く『The Offer』、ミュージカル『グリース』を題材にした『Grease: Rise of the Pink Ladies』は既に発表されているが、新たに『ある愛の詩』『危険な情事』『フラッシュダンス』『ミニミニ大作戦』『パララックス・ビュー』の5本を題材にしたオリジナルドラマの製作が発表されたパラマウント+ではパラマウントのコンテンツのほか、バイアコムCBSグループのコンテンツも数多く配信される。地上波CBSによるCBSニュースとCBSスポーツ、ケーブルチャンネルのニコロデオン、 MTV、 BET 、コメディ・セントラル、スミソニアン・チャンネルのライブラリー番組やオリジナル番組も配信される。製作が発表されたオリジナル番組には、人気ゲーム『Halo』を題材にしたドラマ、ジェレミー・レナー主演『Mayor of Kingstown』、『クリミナル・マインド』のリブート、子供向けコンテンツでは『スタートレック』のアニメシリーズ、『ラグラッツ』『アバター 伝説の少年アン』の新シリーズが発表された。グループ力を生かした配信コンテンツで、先行するネットフリックスやディズニー+に対抗する考えのようだ。【関連記事】