とっさの場面で勇敢な行動に出られる人はいるが、海外では14歳の少女が銃を持った強盗に立ち向かい、強盗を追い払う事件が起きた。

コロンビア・ボゴタで、家族が経営する売店で店番をしていた14歳の少女が、マチェテという中南米で山林での作業でよく使われている刀を振りかざし、2人の強盗を追い払ったと、海外ニュースサイト『Daily Mail Online』と『THE Sun』が2月12日までに報じた。

報道によると、少女は母親と2歳の妹とともに家族が経営する売店で店番をしていたという。少女が母親と妹と店番をしている時、2人の強盗が銃を持って突然、店に押し入った。強盗が店に押し入った時、少女と母親と妹は店のレジカウンターにいたが、少女はレジカウンターの下に置かれていた刀を持って、強盗に襲いかかったそうだ。

『THE Sun』は、強盗が店に押し入った時を捉えた店の防犯カメラの映像を一部公開しているが、動画にはまず、黒いフルフェイスのヘルメットを被って顔を隠し、全身黒い服装に身を包んだ強盗の1人が店に押し入る様子が映っている。先に店に押し入った強盗は、店に入ると少女と母親と妹がいるカウンター側に足を踏み入れた。強盗がカウンターに足を踏み入れると、母親が真っ先に強盗にタックルをするようにして強盗をカウンターの外に追い出している。母親が強盗をカウンターの外に追い出している隙に、少女はカウンターの下にある刀を手に取り、強盗目掛けて刀を力強く振り回している。強盗は刀を見ると、後退りしながら店の出口に向かっている。強盗が出口付近まで来たところで、もう1人の強盗が店に入るが、少女が刀を振りかざしているのを見てすぐに店から去っている。

少女の身長は強盗らより15〜20センチメートルほど低く、体は一回り小さい。なお、強盗が押し入った時、妹はカウンターの下に隠れていた。過去にも店は強盗に押し入られたことがあり、刀は再度強盗が店に押し入った時のために用意していたそうだ。

強盗らは、バイクで現場から去っており、警察は捜査を進めているが、25日現在までに強盗が逮捕されたという情報はない。報道によると、娘が刀を振り回したことによって強盗らに致命的な傷を負わせた可能性は低いという。なお、店を出たところで強盗の1人が母親に向かって発砲しており、母親は胸を撃たれたものの命に別状はないそうだ。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「娘はなんて勇敢なんだ。なんとしてでも店と家族を守ろうとしたのだろう」「動画を見たけれど、少女はどちらかというと細く体格がいいわけではない。強盗が手を出したら、明らかにダメージを受けそう。よく体を張った」「少女の機転はすごいと思うけど、一歩間違えれば危険な目に遭っていたかも。立ち向かうことが必ずしもいいとは限らない」などの声が挙がっていた。

海外には、強盗に立ち向かった子どもがほかにもいる。

トルコ・イスタンブールで、12歳の少年が銃を持った強盗に空手の技を使って立ち向かい、強盗を追い払ったと海外ニュースサイト『THE Sun』が2016年12月に報じた。同記事によると、少年は家族が経営する宝石店で父親とともに店番をしていたという。少年と父親が店番をしていると、マスクに帽子、サングラスを身につけた強盗が突然、店に押し入った。

強盗が店に押し入った時、父親は店の奥にいて、少年は店の入り口付近にいたが、強盗は店に押し入るなり、少年を掴んで持っていた銃を突きつけた。少年は銃を突きつけられると、空手の技を使って強盗を威嚇し、強盗から銃を奪った。強盗は銃を奪われると現場から逃げたという。その後、強盗は警察の捜査によって逮捕された。少年に怪我はなかった。

強盗に立ち向かうことは誰もができることではなく、ましてや子どもが立ち向かうなど讃えられる面もあることは確かだろう。しかし、一歩間違えれば命を落としていた可能性もあり、必ずしも武器を持った強盗に立ち向かうことが正しい行動だとは限らない。記事内の引用について

