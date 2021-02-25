µð¿Í¡¦ÃºÃ«¡¡àÀèÀ©ÂÇáÄ¾¸å¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÅ¾ÅÝ¡Ä¸¶´ÆÆÄ¤â¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º
¡¡µð¿Í¡¦ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Êá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÃæÆü¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤òÇú¾Ð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²óÎ¢¤Î¹¶·â¤À¡£¡Ö£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÃºÃ«¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï¡¢°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÀèÀ©µ¡¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦Ìø¤«¤éÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï°ìÎÝÊý¸þ¤Ø¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Åê¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÃæÅç¤¬ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡Åö¤¿¤êÂ»¤Ê¤¤¤ÎÂÇµå¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Î¸¶´ÆÆÄ¤ò¶ì¾Ð¤¤¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÃºÃ«¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÅÚ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ë¤Û¤É¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¤¹¤ÃÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¹¬¤¤¡¢ÃºÃ«¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¼óÇ¾¿Ø¤ä¥Ê¥¤¥ó¤Ï¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì¥º¥Ã¥³¥±¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤â¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿°æÇ¼¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£