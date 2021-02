節約を心がけることはあるかもしれないが、海外では手術代を節約するためにペットに無謀な手術を受けさせた人間がいる。

アメリカ・フロリダ州で、50歳の男が愛犬の帝王切開の手術を獣医師免許がない33歳男に行わせたと海外ニュースサイト『New York Post』と『People』が2月17日に報じた。愛犬の犬種はフレンチブルドッグだった。フレンチブルドッグの平均的な体長は30センチ、体重は8〜15キロとされている。愛犬の年齢は明かされていない。

報道によると、50歳の男の愛犬が妊娠し、出産の手配をしなければならなかったが、手術代を節約しようと獣医師免許を持たない33歳の男に愛犬の帝王切開を頼んだ。2人は以前から知り合いだったそうだ。どのような形で2人が知り合ったのかは不明である。飼い主の男は33歳の男が獣医師免許を持っていないことを知っていた。なお、犬の出産は自然分娩が一般的だが、犬の体調によっては体に負担がかかりにくい帝王切開が行われることがある。犬に体調上の問題があったのかは不明である。

また33歳の男に帝王切開など、犬に関係する手術の経験があったのかは明かされていない。

33歳の男は650ドル(約6万8000円)を受け取ることで帝王切開することを承諾した。なお、犬の帝王切開の手術には犬の状態によっても異なるが、最大で2000ドル(約21万円)ほどの費用がかかる。

手術後、愛犬が動かないことに気づき、飼い主の男は近くの動物病院に連れていった。しかし動物病院に到着した時にはすでに死んでおり、体内にいた2匹の胎児も死んでいたという。

飼い主の15歳の娘が、手術の様子を動画で撮影し、TikTokに投稿していたそうだ。投稿と動物病院側の証言により、飼い主と33歳の男は動物を虐待した罪などで逮捕された。なお、現在、娘が投稿した動画は削除されているが、『People』によると、動画には食卓テーブルの上でもだえる愛犬の姿が映し出されていたそうだ。

飼い主の男は警察の調べに対し「手術代を節約するために、知り合いの男に手術を頼んだ」と供述している。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「無免許の人に愛犬の手術をお願いするなんてありえない。精神がおかしい」「頼んだ方もそうだけど、それを引き受けた男も最低」「愛犬がもだえていたというのはつらすぎる。愛犬がどんな気持ちだったか。この男2人が愛犬と同じように無免許の人に手術を受けることを経験すればいいとさえ思う。痛い目に遭わせてやりたい」「娘は無許可の手術だと知っていたのか。知らなかったにしても手術の様子を動画で撮影してSNSに投稿するなんてどうかしてる」などの声が挙がっていた。

アメリカでは、飼い主が手術代を節約するために、無免許の人物が犬を手術した事件がほかにもある。

インディアナ州で、当時62歳の女が手術代の節約のため、獣医師免許を持っていないにもかかわらず、自ら愛犬の去勢手術を行ったと海外ニュースサイト『Daily Mail Online』が2020年6月に報じた。同記事によると、女は当時3歳のヨークシャーテリアとチワワのミックス犬を飼っていたという。女は輪ゴムを使って自ら愛犬の去勢手術をした。

女は自宅でデンタルフロスの糸を愛犬の睾丸に巻き、除去しようとした。女は糸を力強く引っ張ったが出血が止まらなかった。女は翌日、近所の動物病院に愛犬を連れていったという。愛犬は動物病院で適切な手術を受け、命に別状はなかった。

動物病院が警察に通報して事件が発覚。女は動物虐待の罪で逮捕された。警察の調べに対し、女は「手術代を節約するために自分で去勢手術をした。近所の人がデンタルフロスを使えば簡単に去勢手術ができると言っていた」と話しているという。なお、近所の人の証言が確かであるかは不明だが、近所の人は罪に問われていない。

多くの人はペットを人間と同様に大切に扱っていることだろう。そんな中、手術代を節約したいというだけで獣医師免許のない人物に手術させるのは、罪であると同時に軽蔑されるべき卑劣な行為だ。

