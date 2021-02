『UNDERTALE』の開発者であるトビー・フォックス氏が、本作の隠し要素であるハードモードにおいて、ゲームでは使われなかったラストシーンのアイディアを明かした。

それによると、トリエルが本編と同じく主人公を抱きしめた後にスープレックスをお見舞いして爆発するというクライマックスだという。

『UNDERTALE』には隠し要素でハードモードが存在しており、プレイヤーをある特定の名前にすることで開始することができる。このモードではモンスターたちが「フロギー」から「ファイナルフロギー」などへと変化しており、グラフィックも描き直されて攻撃が熾烈になっている。またUNDERTALE』らしい、遊び心に溢れたイベントが追加されている。

だがこのハードモードは、『UNDERTALE』本編の序盤にあたる「いせき」の攻略までとなっており、そのいせきで最後に立ちふさがるトリエル戦が最終戦となっている。

本作はモンスターとのあらゆる戦いを回避することが特徴的なゲームだが、このいせき最後のトリエル戦でもトリエルを倒さないで進めることが可能だ。その場合、通常ではトリエルは主人公をハグして、地上を目指すために地下世界の探索を旅立つ主人公を見送ることになる。

だが、実装されているハードモードではトリエル戦とのバトルシーンでゲーム本編が終わるので、そこまでは描かれていない。

I don't know if I mentioned this, but originally at the end of UNDERTALE's "Hard Mode", when Toriel hugged you goodbye in the Ruins, there was a pause, then it turned into a flying suplex (Izuna Drop) which exploded when she hit the ground. I didn't do this though.