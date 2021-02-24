¡È¥¥é¥á¥¤¥°¥ê¡¼¥ó¡É¿·ÛêÍ³²ê¡¢¾®µÜÍþ±û¤ÎÀ®Ä¹ÅÙ¤¬¡Ö°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®µÜÍþ±û¤È¿·ÛêÍ³²ê¤¬24Æü¡¢±Ç²è¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE ¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¶¦±é¤ÎÌÚ¸¶ÎÜÀ¸¡¢¿åÀÐ°¡ÈôÌ´¡¢¹©Æ£Èþºù¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¿·Ûê¤¬¡ÖÀ®Ä¹ÅÙ¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾®µÜ¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼6¿Í¤¬·è¤á¥Ý¡¼¥º¡¡¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE¡ÙÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º44ºîÌÜ¤Ë¤·¤ÆÎáÏÂ½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡£¾®µÜ¤¬¥¥é¥á¥¤¥ì¥Ã¥É¡¢ÌÚ¸¶¤¬¥¥é¥á¥¤¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¿·Ûê¤¬¥¥é¥á¥¤¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¿åÀÐ¤¬¥¥é¥á¥¤¥Ö¥ë¡¼¡¢¹©Æ£¤¬¥¥é¥á¥¤¥Ô¥ó¥¯¡¢¾±»Ê¤¬¥¥é¥á¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¡¢¡ÈÊõÀÐ¡Ü¾è¤êÊª¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¡Ö¿Í¤¬µ±¤¤¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤òÊª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤«¤é´õË¾¤äµ±¤¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë°Ç¤Î·³ÃÄ¤ÈÀï¤¦¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¤â¥¥é¥¥é¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¡£
¡¡¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢º£·î28Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤ë¡£¾®µÜ¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤ò¡ÖÀïÂâ¤Ã¤ÆÆ°Êª¤äÇ¦¼Ô¤Ê¤É¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¥¥é¥á¥¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÊª¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖºÇ½é¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ¼¤òSNS¤Ê¤É¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Èº£¤À¤«¤é¾®µÜ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¡É¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¿·Ûê¤Ï¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢À®Ä¹ÅÙ¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î44ÏÃ¤È¤«¤â´Ñ¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â¤¦¤Ê¤º¤¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÚ¸¶¤â¡Ö¡Ê¾®µÜ¤Ï¡Ë¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ã¤Æ¤è¤¯¸½¾ì¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾®µÜ¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®µÜ¤Ï¡ÖÌ´¤òÍ¿¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡ÖËÍ¤ÏÆ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤â¤Ã¤È¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿½½Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡Ø¾®µÜÍþ±û¤¬Æ´¤ì¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¿·Ûê¤Ï¡Ö½÷Í¥¤È¤·¤Æº£¸å¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¤¤¿½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£