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1¡Ê1¡Ë¡Ø¥¶¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡§¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥¨¥¤¥¸¡Ê¸¶Âê¡Ë / The Croods: A New Age¡Ù
2¡Ê3¡Ë¡Ø¥¶¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ê¸¶Âê¡Ë / The Little Things¡Ù
3¡Ê2¡Ë¡Ø¥æ¥À¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥á¥µ¥¤¥¢¡Ê¸¶Âê¡Ë / Judas and the Black Messiah¡Ù
4¡Ê4¡Ë¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó 1984¡Ù
5¡Ê5¡Ë¡Ø¥¶¡¦¥Þ¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë / The Marksman¡Ù
6¡Ê7¡Ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù
7¡Ê½é¡Ë¡Ø¥Î¥Þ¥É¥é¥ó¥É¡Ù
8¡Ê6¡Ë¡Ø¥é¥ó¥É¡Ê¸¶Âê¡Ë / Land¡Ù
9¡Ê8¡Ë¡Ø¤³¤Îè«Çù¤¿¤ë¹ÓÌî¤Ç¡Ù
10¡Ê10¡Ë¡Ø¥¶¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥°¥é¥ó¥Ñ¡Ê¸¶Âê¡Ë / The War with Grandpa¡Ù