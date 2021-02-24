EGOIST¸ø¼°¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¡©¡¡Ææ¤Î¥È¥ë¥³¿Í½÷À¤Ë¥Õ¥¡¥óÆ°ÍÉ...½êÂ°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¸¶°øµæÌÀÃæ¡×
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖEGOIST¡×¤Ï2021Ç¯2·î24Æü¡¢¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¾å¤Ë¡Ö·ÐÏ©ÉÔÌÀ¤ÎÆ°²è¡×¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¾å¤Ë¤ÏÁ°23Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î³°¹ñ¿Í½÷À¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥ë¥³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤À¤³¤Î¿Í¡×¡¢¡ÖEGOIST¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¡©¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖEGOIST¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åöµ¯¤¤Æ¡×
EGOIST¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥®¥ë¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÖÜÄ¤¤¤Î¤ê¡×¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë²Í¶õ¤Î²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ösupercell¡×¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¡¦ryo¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥¢¥Ë¥á½ªÎ»¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤²øÊª¡×¡¢¡Ö±ÑÍº¡¡±¿Ì¿¤Î»í¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£
23Æü22»þ¤´¤í¡¢¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾å¤Ë¡ÖEgoist - Eyvah¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¹õ¤¤³ÛÅö¤Æ¤È¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿È±¤ò¿¶¤ê¤Û¤É¤¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¯¤òÊÉ¤ä¾²¤ËÅÉ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³°¹ñ¸ì¤Ç²Î¤òÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÎEGOIST¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÆ°²è¤À¡£SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖEGOIST¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡©¡ª¡©ÄÌÃÎÍè¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤À¤¬¡ª¡©¡×¡ÖEGOIST¤Î¿·¶Ê¤¤¿¡¦¡¦¡¦¡ª¡ªÃ¯¤À¤è¡Ê¿©¤¤µ¤Ì£¡Ë¡×
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¾è¤Ã¼è¤êÈï³²¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖEGOIST¤¬YouTube¤ÇÆæ¤ÎÆ°²è¾å¤²¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤Î¡©¡×¡ÖEGOIST¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åöµ¯¤¤Æ¡×
¡ÖËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¡¢Æ°²è¤Î»ëÄ°¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍâ24ÆüÄ«¡¢EGOIST¤Ï¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡Ê23Æü¡Ë22»þº¢¡¡EGOIST Official YouTube Channel¤Ë¤Æ·ÐÏ©ÉÔÌÀ¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ºÅöÆ°²è¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¸½ºß¸¶°øµæÌÀÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¡¢Æ°²è¤Î»ëÄ°¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Åö³ºÆ°²è¤Ï20»þ¸½ºß¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5Ëü6000²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖApple Music¡×¤Ë¤âÆ±¤¸Æ°²è¤¬ÆüËÜ¤Î¡ÖEGOIST¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö³ºÆ°²è¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMusic video by Egoist performing Eyvah. (C) 1999 SONY MUSIC ENTERTAINMENT TURKEY¡×
¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¥á¥ë¥Æ¥à¡¦¥¿¥·¥å¥¯¥é¥ó¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥È¥ë¥³¤Î¡ÖEgoist¡×¤È¤¤¤¦²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
J-CAST ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï24Æü18»þ¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖEGOIST¡×¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹Êó¡¦CSR¥ë¡¼¥àÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢·ÐÏ©ÉÔÌÀ¤ÎÆ°²è¤¬Apple Music¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢ºï½üÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤òÅÅÏÃ¤Ç¿Ò¤Í¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¤È¸¶°øµæÌÀ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ë¥³¤Î¡ÖEgoist¡×¤È¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¼Ò¤Ï³¤³°»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ºòÆü¡Ê23Æü¡Ë22»þº¢EGOIST Official YouTube Channel¤Ë¤Æ·ÐÏ©ÉÔÌÀ¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ºÅöÆ°²è¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¸½ºß¸¶°øµæÌÀÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¡¢Æ°²è¤Î»ëÄ°¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£- EGOIST (@EGOIST_2039) February 23, 2021