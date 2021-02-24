Á´¹ñ½é¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬¥³¥í¥ÊÅÝ»º¤Ø
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ó¥ê¡¼¥Ð¡¼¥º¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤¬¡¢15ÆüÉÕ¤Ç»ö¶È¤òÄä»ß¤·¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÉéºÄ³Û¤ÏÄ´ººÃæ¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯Ê¡²¬»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅÝ»º¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï2004Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¡£Æ±»ÔÃæ±û¶è¤Î¿ÆÉÔ¹§ÄÌ¤ê¶á¤¯¤Ç¼ýÍÆ¿Í¿ôÌó220¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇºòÇ¯4·î¤«¤é°ì»þµÙ¶È¤·¡¢±Ä¶ÈºÆ³«¸å¤â¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¡¢±ä´ü¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎºÆÈ¯½Ð¤Ç·Ð±Ä´Ä¶¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¡£»ö¶È·ÑÂ³¤Î¤á¤É¤¬¤¿¤¿¤ºº£·î13Æü¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¡£ÊÄÅ¹Á°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡¡¡Ê¶ñ»Ö·øÁï¡Ë