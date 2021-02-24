OCN ¥â¥Ð¥¤¥ë One¡¢2021Ç¯3·î¤Ë¿·ÎÁ¶â¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÍ½¹ð
OCN ¥â¥Ð¥¤¥ë One¤¬¸ø¼°Twitter¤Ë¡¢2021Ç¯3·î¤Ë¿·ÎÁ¶â¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3·î¤Ë¿·ÎÁ¶â¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÍ½¹ð
OCN ¥â¥Ð¥¤¥ë One¤¬2021Ç¯2·î24Æü¡¢¸ø¼°Twitter¤Ë¡¢2021Ç¯3·î¤Ë¿·ÎÁ¶â¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¿
¡ÄÈ¯É½¤ÎÍ½´¶♫
¡À
2021Ç¯3·î¡¢ #OCN¥â¥Ð¥¤¥ëONE ¤Ë¤Æ¿·ÎÁ¶â¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¸ð¤¦¤´´üÂÔhttps://t.co/k2PqNQWESc#NEWPRICE #³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û #³Ê°ÂSIM pic.twitter.com/3K8rJn8H1W
— ¡Ú¸ø¼°¡ÛOCN ¥â¥Ð¥¤¥ë ONE (@ocn_mobileone) February 24, 2021
³Æ¼Ò¤Î¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥óÈ¯É½Áê¼¡¤°
¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â2021Ç¯3·î¤Ë¿·ÎÁ¶â¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½¹ð¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢È¯É½Æü»þ¤ò´Þ¤á¤Æ¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
MNO³Æ¼Ò¤¬¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤¹¤ëÃæ¡¢MVNO³Æ¼Ò¤â¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢OCN ¥â¥Ð¥¤¥ë One¤Î¿·ÎÁ¶â¤ÎÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Source:NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º
(FT729)