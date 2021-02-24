¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ10¼þÇ¯µÇ°¤Ç4DX¾å±Ç¼Â»Ü¤Ø
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î´ë²èÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡×¤ÎÀßÎ©10¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¸ø³«15¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê06Ç¯¡Ë¤ò¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷4DX¡Ù¤È¤·¤Æ4·î2Æü¤è¤êÁ´¹ñ4DX¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¾ð·Ê¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Æ±ºî¤Ï¡¢Åû°æ¹¯Î´¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤òºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¡£²áµî¤ËÈô¤Ù¤ëÇ½ÎÏ¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎºÙÌî¿¿¶×¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£2006Ç¯¤ËÁ´¹ñ6´Û¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢Éý¹¤¤´ÑµÒ¤ÎÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÇ®µ¤¤Ï³ÈÂç¡£°ÛÎã¤Î8¥õ·î¤òÄ¶¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±Ç¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÇúÇã¤¤Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë²È·ú¤Æ¤¿¤¤¡×
ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù°Ê¸å¤â¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê09Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡×¤¬2021Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2006Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ò4DX¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¹â¹»À¸¤Î¤Ò¤È²Æ¤ò¿ð¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¤Ã¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢4DX¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
YouTube¤Ç¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬¡Ø¥¯¥ì¤·¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥®¥ã¥ë¤Ë!?
¿å¼ùÆà¡¹¡¢¤ª¤Ê¤«¤Î»Ò¤É¤â¤Ë³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÈÂç²èÌÌ¡ª ¤ª¤ä¤¹¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Æ»Ò¤Ç²÷Ì²
[Æ°²è]Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¿±Ç²è¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡ÙÁú¹ß¤êÌÀÀ±ÆÃÊÌÆ°²è
¥¢¥ó¥¸¥ãÅÏÉô·ú¤Î¡È¤ß¤½¤®¥Ð¥¤¥È¡ÉÊóÆ»¤¬ÊªµÄ¡Ö¤ß¤½¤®¤Ï¼ºÎé¡×¡Ö¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¡×
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¾ð·Ê¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Æ±ºî¤Ï¡¢Åû°æ¹¯Î´¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤òºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¡£²áµî¤ËÈô¤Ù¤ëÇ½ÎÏ¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎºÙÌî¿¿¶×¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£2006Ç¯¤ËÁ´¹ñ6´Û¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢Éý¹¤¤´ÑµÒ¤ÎÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÇ®µ¤¤Ï³ÈÂç¡£°ÛÎã¤Î8¥õ·î¤òÄ¶¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±Ç¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÇúÇã¤¤Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë²È·ú¤Æ¤¿¤¤¡×
ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù°Ê¸å¤â¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê09Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡×¤¬2021Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2006Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ò4DX¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¹â¹»À¸¤Î¤Ò¤È²Æ¤ò¿ð¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¤Ã¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢4DX¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
YouTube¤Ç¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬¡Ø¥¯¥ì¤·¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥®¥ã¥ë¤Ë!?
¿å¼ùÆà¡¹¡¢¤ª¤Ê¤«¤Î»Ò¤É¤â¤Ë³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÈÂç²èÌÌ¡ª ¤ª¤ä¤¹¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Æ»Ò¤Ç²÷Ì²
[Æ°²è]Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¿±Ç²è¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡ÙÁú¹ß¤êÌÀÀ±ÆÃÊÌÆ°²è
¥¢¥ó¥¸¥ãÅÏÉô·ú¤Î¡È¤ß¤½¤®¥Ð¥¤¥È¡ÉÊóÆ»¤¬ÊªµÄ¡Ö¤ß¤½¤®¤Ï¼ºÎé¡×¡Ö¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¡×