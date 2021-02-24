¡ÚÂ®Êó¡Û4ÆüÂ³¤¯»³²Ð»ö ¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡¡¡ÖÈòÆñ´«¹ð¡×¤â180À¤ÂÓ¤Ë
»³ÎÓ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ëÇò¤¤±ì¡£
ÆÊÌÚ¡¦ÂÍø»Ô¤Çµ¯¤¤¿»³²Ð»ö¤Ï¡¢24Æü¤Ç4ÆüÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
±ì¤ÏÉ÷¤ÇÎ®¤µ¤ì¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Âð³¹¤Ë¤Þ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à10¸ÄÊ¬°Ê¾å¤ËÁêÅö¤¹¤ë50ha¤Û¤É¤¬¾Æ¼º¡£
24Æü¤â¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ðºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¡¢±ä¤Ù300¿Í°Ê¾å¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¤¬½ÐÆ°¤·¡¢ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
²Ð¤Î¼ê¤Ï¡¢½»Âð¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÍø»ÔÌ±¡ÖÌë¡¢²È¤ËÇñ¤Þ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ1²óµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢Î¢¤Î»³¤Î±ü¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É÷¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ì¿¤À¤±¤Ï½õ¤«¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡¢¡Ö²Ð¤¬ÌÚ¤Î±ü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤ë¤è¡£¸«¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¡¢½»Ì±¤Ï¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¤¦¤Á¤¬Ç³¤¨¤¿¡Ù¤È¡¢¤½¤³¤Î¿Í¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤µ¡£¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤è¡×
ÂÍø»Ô¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤Î¤ª¤è¤½180À¤ÂÓ¤ËÈòÆñ¤ò´«¹ð¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿ôÀ¤ÂÓ¤Î½»Ì±¤¬»Ô¤Î»ÜÀß¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÍø»ÔÌ±¡Ö¿¦°÷¤ÎÊý¤¬¡ØÈòÆñ´«¹ð½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡£(»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬)¤½¤ì¤¾¤ì¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¡¢¡ÖÈòÆñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÈòÆñ¤Ç¤¹¤Í¡£ºÊ¤Î¼Â²È¤¬(·²ÇÏ¸©)¶ÍÀ¸»Ô¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×
º£²ó¤Î²Ð»ö¤ò¼õ¤±24Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ÂÍø»Ô¡£
ÏÂÀôÁï»ÔÄ¹¤Ï¡¢²Ð¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»³Äº¤è¤ê¾¯¤·Æî´ó¤ê¤Î¡¢¥Ï¥¤¥«¡¼¤ÎµÙ·Æ¾ì½ê¡¢°Ø»Ò¤¬¾¯¤·ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤¬½Ð²Ð¸µ¤«¤Ê¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·ËÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È¡¢(²áµî¤Ë²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿)¾®Ëó¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£(ÄÃ²Ð¤Ï)1½µ´Ö¡¢10Æü¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2½µ´Ö¡¢10Æü¡Á2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Îº£¤Î¤È¤³¤í¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
16Æü¤«¤é´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÂÍø»Ô¡£
25Æü¤â´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢º£¸å¤Î±ä¾Æ¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£