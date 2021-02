『滝沢歌舞伎』旋風はまだまだ続きそう!

昨年12月4日に公開された映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』。今年21年2月23日時点で興行収入20億を突破したことがわかった。『滝沢歌舞伎』は、ジャニー喜多川が企画・構成・総合演出を務め、滝沢秀明が主演し、新橋演舞場における史上最年少座長として臨んだ2006年の『滝沢演舞城』に始まる。2010年からは会場を日生劇場に移して滝沢が演出も務め『滝沢歌舞伎』となる。昨年には滝沢が初監督し、Snow Man主演で 『滝沢歌舞伎ZERO』をスタート。『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』はその舞台映像に新たに撮り下ろした映像を加えた映画で、「舞台でも映画でもない、新時代の映像世界」を目指した作品である。この映画は現在も全国の映画館にて上映中であり、2月20日からは『大ヒット感謝祭in新橋演舞場』が聖地・新橋演舞場で特別上映されていたところである。4月7日には、『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』がDVDとブルーレイ化が決定している。さらに、4月8日からは新橋演舞場、6月2日からは御園座で、舞台「滝沢歌舞伎ZERO 2021」が開幕する。「滝沢歌舞伎ZERO」旋風は、まだまだ続きそうだ。