GACKT¡¢¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤·½Ð¹ñ¡¡°¦¸¤¾ùÅÏ±ê¾å¤Î¤½¤Î¸å
¡¡GACKT¡Ê47ºÍ¡Ë¤¬2·î10Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆ°²è¡ÖGACKT¤¬°¦¸¤¤òÎ¤»Ò¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¸¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¿Í½÷À¤Ë¡¢¼«¿È¤¬5¤«·î´Ö»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¸¤¡¦¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤ò¾ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤È¤ÏÊÌ¿Í¡ª¡©¶âÈ±¤Ç¥µ¥é¥µ¥é¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎGACKT
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö°¦¸¤¤ò¥â¥Î°·¤¤¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤é5¤«·î¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¸¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¸¤¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍÊ¸î¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿ºòÇ¯10·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Î¤»Ò¤Ë½Ð¤¹¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤Î¾ùÅÏÁê¼ê¤Î¤«¤¿¤È¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë½¼Ê¬¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÁ°ÃÊ¤ÎÀâÌÀ¤¬¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç¤¤ÊÈãÈ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢±ê¾å¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«¹¤¬¤ê¤Ð¤«¤ê¡£±ê¾å¸å¡¢GACKT¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ·ÊÀâÌÀ¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡¢¶¯µ¤¤ÊÈ¿ÏÀ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¡Ô¥¨¥´¤Ç¤¹¡£¤Ü¤¯¤Î¥¨¥´¤Ç¤¹¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡£ÎÉ¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Õ ¡Ô¤±¤ó¤«¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤â¤·¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÇã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª ¤Ü¤¯¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¤±¤ó¤«¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Õ
¡¡GACKT¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤Î°¦¸¤²È¤«¤é¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤â²¿É¤¤â¤Î°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹ºä¾åÇ¦¡Ê53ºÍ¡Ë¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Ð¥¤¥¥ó¥°MORE¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡ÔÆ°Êª¤ò²ÈÂ²¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Î¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¤¢¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤Ü¤¯¤Ë¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡Õ¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¸¤¤äÇ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ËÇ®¿´¤Ê¿ùËÜºÌ¡Ê52ºÍ¡Ë¤Ï¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÔGACKT¤µ¤ó¤Î¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ÏÍý²ò¤·Æñ¤¤¡Õ¡Ô¿´¤Î¼ä¤·¤µ¤ò¤¹¤°¤ËÊÌ¤ÎÆ°Êª¤ÇËä¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²Ð¤ÎÊ´¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¤«¡¢GACKT¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â»ý¤Ä¼«Âð¤Î¤¦¤Á¡¢¥Þ¥ë¥¿Åç¤Ë¤¢¤ë²È¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡ª¡×¡Ý¡Ý¤½¤¦·ãÅÜ¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢±ê¾å¤â¸µ¤Î»ô¤¤¼ç¤Î½Ð¹ñ¤â¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¿·¤·¤¤²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤´É×ÉØ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤ËÇò¤¤Éþ¤òÃå¤»¤Æ»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ø¥Õ¥§¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¿·¤·¤¤Í§Ã£¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢GACKT¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤äÇ¤ò²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢½ª¿È»ô°é¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤ÎÀÐ°æËü¼÷Èþ¤µ¤ó¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤â¸À¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ÎÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢GACKT¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸åÄÉ¤¤¤ò¤·¤¿¤êÌÄ¤¤¤¿¤ê¤â¤»¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÉô²°¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¡Ø¤³¤Î²È¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È·è¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤À¤±¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Î¤¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡2·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÂç±ê¾å¡¡GACKT¡Ø°¦¸¤¤ò¥Ý¥¤¥Ã¡Ù¾ùÅÏÁûÆ°¡¡µÕ¥®¥ì¤ÎÁ´¿¿Áê¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¡£°¦¸¤²È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬¡Ö°¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤·¤é¡×¤Ê¤É¤È·ãÅÜ¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ä¡¢ºÇ¶á¡¢¿ÆÍ§¤äÃç´Ö¤ò¼¡¡¹¤ËÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ëGACKT¤ÎÁÇ´é¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¤¿GACKT¤È°¦¸¤¤ÎÀ¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£