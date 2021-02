ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、3月2日13時00分から4月1日12時00分にかけてPS4向けアクション『ラチェット&クランク THE GAME』を無料で配信すると発表しました。期間内に本作をダウンロードしていれば、期間終了後も引き続き遊べます。

本作は、アクションアドベンチャーゲーム『ラチェット&クランク』シリーズ第1作目。PlayStationを代表するキャラクターに数えられる「ラチェット」と「クランク」が宇宙の星々を大冒険する、ド派手な戦闘とユーモアが特徴の作品です。

今回の無料配信は、新型コロナウイルスを受けて立ち上げられた「Play At Home」イニシアチブの第2弾に当たります(第1弾および「Play At Home」イニシアチブについてはこちら)。今後も複数回にわたってコンテンツを無料配信予定としており、2021年は3月から6月にかけて「Play At Home」イニシアチブが行われます。