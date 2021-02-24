¥Á¥ç¥³¥ß¥óÅÞ¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¿©¥Ñ¥ó ¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×È¯Çä
¥ª¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤Í¤³¤Î·Á¤Î¹âµé¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¿©¥Ñ¥ó¡×¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¿©¥Ñ¥ó ¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï3·î1Æü¡Á4·î30Æü¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ä¥â¡¼¥ë¡×¤è¤ê¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤È¿åÊ¬¤Ï¥ß¥ë¥¯¤Î¤ß¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¿©¥Ñ¥ó¡×¤Ë¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥óÅÞ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ß¥óÅÞ°Ê³°¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ã¥¥êÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¿©¥Ñ¥ó ¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×1¸Ä¡¢¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¿©¥Ñ¥ó ¥×¥ì¡¼¥ó¡×1¸Ä¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¡×2ËÜ¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¡£¤Í¤³¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¥Ï¥¦¥¹¾®¡×¤ËÆþ¤ì¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¤Ç3,250±ß¡¢È¯Á÷ÊýË¡¤ÏÎäÅàÊØ¡£