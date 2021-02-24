¤Ö¤ë¤Ö¤ë¤·¤Ê¤¬¤é¹¥Êª¤Ë°ìÄ¾Àþ¡ª¡Ø¥â¥ë¥«¡¼¡Ù¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¥ê¥¢¥é¥¤¥º¤Ï¡¢2·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²èÀìÌçEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥é¥Ç¥Ñ¤Ç¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«¡¼ ¤Ö¤ë¤Ö¤ë¤º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥Ý¥Æ¥È¡¿¥·¥í¥â¡¿¥Æ¥Ç¥£¡ÊÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¡§¥¨¥¤¥³¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¸½ºß¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¤ó¤À¡¼¤Æ¤ì¤Ó¡×Æâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤¬¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤ÇÌþ¤··Ï¤Î¼Ö ¡É¥â¥ë¥«¡¼¡É ¤¬³èÌö¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìþ¤·¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ä¥ì¥¿¥¹¤Ê¤É¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢¥â¥ë¥«¡¼¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤¨¤ë¡ã¤Ö¤ë¤Ö¤ë¤º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ä¡£
¥Ý¥Æ¥È¤Ï¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥·¥í¥â¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Æ¥Ç¥£¤Ï¥´¥ß¤Î¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¡Ä¡ª¡¡¥Æ¥Ç¥£¤Ë¤ÏÃå¤»ÂØ¤¨¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¡¼¥Ä¡Ö¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢2021Ç¯6·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£