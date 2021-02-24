¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³«¡£Í½¹ðÊÔÆ°²è¤Î²ò¶Ø¾ðÊó¤â
ÀÖ°æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î4¿Í¤ò¸ò¤¨¤¿ÁÔÀä¤ÊÀï¤¤
Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î·à¾ìÈÇ24ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤¬4·î16Æü¤Ë¸ø³«¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦¥³¥Ê¥ó¡ØÈì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤ò100ÇÜ³Ú¤·¤á¤ëÁí½¸ÊÔ¤¬Àè¹Ô¾å±Ç¡ª
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢±ê¤ÎÃæ¤Ç¥±¥¬¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ë¥³¥Ê¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÖ°æ½¨°ì¡¢¥á¥¢¥ê¡¼À¤ÎÉ¡¢À¤ÎÉ¿¿½ã¡¢±©ÅÄ½¨µÈ¤Î4¿Í¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Ç¸«¤»¤ëÍº»Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë·Á¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬3·î4Æü21»þ¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÍ½¹ð¡Êhttps://youtu.be/dwod6qZTVbQ¡Ë¡£
3·î6Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤ÇÁ°Çä¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆþ¾ì·ô¤Ë¤Ï¡¢10ËüÌ¾¸ÂÄê¤Ç¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÎ¾ÌÌ¡ÜÆâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¡ÈRELOAD¡É¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤âÆÏ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Ë¡¢ÀÖ°æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬´ØÍ¿
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡ÖWSG -¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥²¡¼¥à¥¹-¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Åìµþ³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¡£
³«²ñ¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤òÁí·ë½¸¤·¤¿ºÇ¹â»þÂ®1,000Ò¤ò¸Ø¤ë¡Ö¿¿¶õÄ¶ÅÅÆ³¥ê¥Ë¥¢¡×¤¬¡¢¿·Ì¾¸Å²°±Ø¤ÈÅìµþ¤Î¼ÇÉÍ±Ø´Ö¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤Ç´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ°æ½¨°ì¤ÈÈà¤«¤é¤Î»ØÎá¤òÂÔ¤ÄFBI¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥Ê¥ó¤Î¿äÍý¤Ë¤è¤ê¡¢15Ç¯Á°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤Çµ¯¤¤¿WSGÏ¢Â³ÙÇÃ×»ö·ï¤â¡¢FBI¤Î´É³í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¡© ¤³¤Î»ö·ï¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡© ¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÖ°æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Ï4·î16Æü¸ø³«¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬·èÄê¡ª ÉÍÊÕÈþÇÈ¤äÅìµþ»öÊÑ¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙºÇ¿·ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¸ø³«Æü¤¬·èÄê¡ª¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦ÀÖ°æ½¨°ì¤¬ÅÐ¾ì
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¬¥ó¥À¥à·à¾ì»°ÉôºîBD¤Ï4K¹â²è¼Á¡ß¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹²»À¼
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙºÇ¿·ºî¡¢¶½¼ý91.8²¯±ßÆÍÇË¤·7Ç¯Ï¢Â³µÏ¿¹¹¿·¤Î²÷µó¡ª