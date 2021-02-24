´ðËÜ¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤Ç¡ª¤Û¤¯¤Û¤¯¥³¥í¥Ã¥±¤Î¥ì¥·¥Ô4Áª
¤¢¤Î¿Íµ¤¤ª¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤â¡ª ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥³¥í¥Ã¥±¥ì¥·¥Ô°á¤¬¤µ¤¯¤µ¤¯¡¢Ãæ¤¬¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤âÂç¹¥¤¤ÊÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÎÇ®¡¹¤âÎä¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Ê¤é¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Çºî¤ì¤Æ¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¶ñºà¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý¤Ê¤É¿©¤ÙÊý¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª ´ðËÜ¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¼ï¥³¥í¥Ã¥±¡¢ÍÈ¤²¤Ê¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¥³¥í¥Ã¥±¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥í¥Ã¥±¥ì¥·¥Ô¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§ÍÈ¤²¤Ê¤¤¡ª ¤¨¤Ó¤È¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤Î¥ß¥Ë¥³¥í¥Ã¥±
¥¥Ä¥Í¿§¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¡¢Ìý¤ÇÍÈ¤²¤Ê¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥³¥í¥Ã¥±¥ì¥·¥Ô¡£¤¨¤Ó¤È¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÃÇÌÌ¤Î¿§¹ç¤¤¤â¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡¢¥³¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ¥Ñ¥óÊ´¤ò¾Ç¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÍÈ¤²¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥ê¥«¥ê¤ÎÍÈ¤²¤¿¤Æ´¶¤ò½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û2¿ÍÊ¬
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ñ¥óÊ´20g¤È¥Ð¥¿¡¼20g¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ç¥Ñ¥óÊ´¤Î¿§¤¬¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈßÖ¤á¤ë
2. ¤à¤¥¨¥Ó80g¤ÏÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢5mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¤µ¤äÉÕ¤¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦150g¤Ï¤µ¤ä¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ç®Åò¤Ç2¡Á3Ê¬è§¤Ç¤Æ¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¤ë
3. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æè§¤Ç¤ë¡£½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÄÙ¤¹
4. ¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¨¤Ó¤òßÖ¤á¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤ò²Ã¤¨¤Æ¥µ¥Ã¤ÈßÖ¤á¤ë
5. ¡Ú4¡Û¤ò¡Ú3¡Û¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¾®¤µ¤¸2¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¿¶¤ë
6. 8ÅùÊ¬¤Ë¤·¤Æ´Ý¤á¤ë¡£¡Ú1¡Û¤Î¥Ñ¥óÊ´¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ë¹¤²¡¢´Ý¤á¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤Î¥¿¥Í¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÌÌ¤Ë¤Ä¤±¡¢´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£¥Ñ¥óÊ´¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¥³¥í¥Ã¥±¤Î¥¿¥Í¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÇö¤¯ÅÉ¤ë¤È¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
2¡§¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥³¥í¥Ã¥±
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥³¥í¥Ã¥±¤Î´ðËÜ¥ì¥·¥Ô¡ª ¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤µ¤¯¤µ¤¯°á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îä¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤âÊØÍø¡£¤´¤Ï¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Ç¥³¥í¥Ã¥±¥µ¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈéÉÕ¤¤Î¤Þ¤Þ¤Çè§¤Ç¤ë¤È¡¢±ÉÍÜÁÇ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤âËÜÍè¤ÎÌ£¤¬³è¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¥à¥é¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ã¤¯¤ê¤Èè§¤Ç¤¢¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿å¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êè§¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡Úºî¤êÊý¡Û2¿ÍÊ¬
1. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÊÂç¤¤á¡Ë2¸Ä¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤ËÀö¤Ã¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¡£Èé¤Ï¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¾®Æé¤ËÆþ¤ì¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬±£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤òÄ¥¤ê¡¢ÃÝ¶ú¤¬¥¹¥Ã¤ÈÄÌ¤ë¤¯¤é¤¤½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂçÂÎ30¡Á40Ê¬è§¤Ç¤ë¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÉ½3Ê¬¡¢Î¢2Ê¬¤º¤Ä²¹¤á¤Æ¤âOK
2. ¶Ì¤Í¤®1/4¸Ä¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó1/6¸Ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë
3. Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò²Ã¤¨¡¢¹ç¤¤ÈÔ¤Æù50g¤òßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤êßÖ¤á¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¤È¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¿¶¤ë
4. è§¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢º½Åü¾®¤µ¤¸1/2¤ÈÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ô¤¬»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¤ÇÄÙ¤¹
5. ÄÙ¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¡Ú3¡Û¤ò²Ã¤¨¡¢¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢6ÅùÊ¬¤Ë¤·¤ÆÉ¶·¿¤Ë´Ý¤á¤ë¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Î·Á¤ÇOK¡Ë
6. Íñ1/2¸Ä¤ò¤è¤¯ÍÏ¤¤¤Æ¿åÂç¤µ¤¸1¤òº®¤¼¡¢Íñ±Õ¤òºî¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¾®ÇþÊ´1/4¥«¥Ã¥×¡¢ÊÌ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥óÊ´1¥«¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
7. ¡Ú4¡Û¤Ë¾®ÇþÊ´1/4¥«¥Ã¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤±¡¢Í¾Ê¬¤ÊÊ´¤òÍî¤È¤¹¡£Íñ±Õ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤Î½ç¤Ë°á¤ò¤Ä¤±¤ë
8. 180¡î¤ËÇ®¤·¤¿Ìý¤Ç¿§¤è¤¯ÍÈ¤²¤ë¡£°á°Ê³°¤Ï²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°á¤¬¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢´°À®
3¡§¥ª¥¯¥é¤Î¥³¥í¥³¥í¥³¥í¥Ã¥±
¥ª¥¯¥é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¥À¥¦¥ó¤â¤Ç¤¤ë¡¢¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¥³¥í¥Ã¥±¡£°á¤Î¤µ¤¯¤µ¤¯¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê¡¢¥ª¥¯¥é¤Î¥Í¥Ð¥Í¥Ð¡Ä¡Ä¤È¿§¡¹¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¿·Á¯¡ª ¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ÈÆ±¤¸Í×ÎÎ¤Çºî¤ë´ÊÃ±¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ë¹ç¤¦ÌîºÚ¤òÁª¤Ö´¶³Ð¤Ç¿§¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Æ´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¡¢ÃË¼ß¤ä¥¥¿¥¢¥«¥ê¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û´Ý¤¤¥³¥í¥Ã¥±8¸ÄÊ¬
1. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÊÃæ¡Ë4¸Ä¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ4ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤Ç¤¯¤ë¤ó¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600W¤ÇÌó5Ê¬²ÃÇ®¡£ÃÝ¶ú¤¬¤¹¤Ã¤ÈÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éOK¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÎä¤Þ¤¹
2. ¥ª¥¯¥é1ÂÞÊ¬¤òÌó1Ê¬È¾±öè§¤Ç¤·¤Æ¡¢¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£Îä¤á¤¿¤é¥ª¥¯¥é¤ÎÆ¬¤ÎÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤ë
3. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Þ¥Ã¥·¥å¤·¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸1.5¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¾®¤µ¤¸1/2¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥ª¥¯¥é¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë
4. °áÍÑ¤ÎÇöÎÏÊ´¡¢ÍÏ¤Íñ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¥Ã¥È¤ä¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯
5. ¡Ú3¡Û¤ò¼ê¤Ç°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë´Ý¤á¡¢ÇöÎÏÊ´¡¢ÍÏ¤Íñ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤Î½ç¤Ç°á¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¹â²¹¤ÎÌý¤ÇÍÈ¤²¤ë¡£°á¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¿§¤Å¤¤¤¿¤é¡¢´°À®
4¡§¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥³¥í¥Ã¥±
¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥³¥í¥Ã¥±¤âºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¬¤ê¤³1È¢¤Çºî¤ì¤ë¥³¥í¥Ã¥±¤Ï4¸Ä¡£Ì£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¥³¥í¥Ã¥±¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡ª
¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤Î¥µ¥é¥ÀÌ£¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÌ£¤Çºî¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ£¤Î¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¤ò¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶ñºà¤Ë»ÞÆ¦¤ä¥³¡¼¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢°ã¤Ã¤¿»õ±þ¤¨¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤µÇÜÁý¤Ç¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û2¿ÍÊ¬
1. ¤¸¤ã¤¬¤ê¤³1È¢Ê¬¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¿åÂç¤µ¤¸5¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë1Ê¬30ÉÃ¤Û¤É¤«¤±¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤ÏÂ¿¾¯·ø¤¤ÉôÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âOK¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤Æ¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤·¡¢ÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®Âç¤µ¤¸2¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¡¢»ÞÆ¦Å¬ÎÌ¤òº®¤¼¤ë
2. ¡Ú1¡Û¤ò4¤Ä¤ËÊ¬³ä¤·¡¢É¶·¿¤Ë´Ý¤á¤ë
3. ´ï¤Ë°áÍÑ¤Î¾®ÇþÊ´¡¢ÍÏ¤Íñ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍÑ°Õ¤·¡¢À¸ÃÏ¤Ë¾®ÇþÊ´¡¢Íñ±Õ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤Î½ç¤Ç¤Ä¤±¤ë4. Ìý¤Ç¤«¤é¤Ã¤ÈÍÈ¤²¡¢Ìý¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢´°À®¡£ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥ì¥¿¥¹¤òÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ËÅº¤¨¤ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)