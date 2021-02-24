·Ö¸¶Å°¡¡ÁêÊý¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·¤È¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¡¡¡È¸½ºß¡É¤Î´Ø·¸ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤Î·Ö¸¶Å°¡Ê53¡Ë¤¬23Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Á½ÕÆü¤ÎÅ¹¤¢¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡©¡Á¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê50¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¤Î½ÕÆü½Ó¾´¡Ê42¡Ë¤«¤é¡Ö¿·¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿·Ö¸¶¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦ÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¡×¤È¡¢¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤ËµÜÇ÷¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ½Ð¤ë¤³¤È¤âº£Æü¼ýÏ¿¤È¤«¤âÃÎ¤é¤ó¤È»×¤¦¤«¤é¡£ºòÆü¤ÎÁ°¤ÏµîÇ¯¤Î11·î¤Î½ª¤ï¤ê¤ä¤«¤é¡£ºòÆü¤Ï1Ê¬¤°¤é¤¤¤ä¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê42¡Ë¤â¡Ö1Ê¬¤ÎÅÅÏÃ¤Ã¤Æ²¿¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¸À¤¦¤¿¤é¡¢Êó¹ð¤Ç¤¹¤è¡×¤È·Ö¸¶¡£¡ÖÀè¤Î»ö¤ä¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤â¤ó¤Ê¡ÄÈ¯É½¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¤é°ì±þ¡¢¸À¤¦¤È¤¯¤ï¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤º¤â¡¢³èÆ°¤ÎÊó¹ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÜÇ÷¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯7·î¡£¡ÖµÜÇ÷¤¬Youtube¤È¤«»£¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çµ×¡¹¤Î2¿Í¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÜÇ÷¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ï°ìºòÇ¯¤ÎÁûÆ°¸å¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê65¡Ë¼çºÅ¤Î²ñ¤ÎÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¿¡£ËèÆüÃÙ¹ï¤ÎÅÛ¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤±¤ÏÃÙ¹ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡¡¡Ö1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¡Ê¾Ð¤¤¤Ï¡Ë¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¹½¿¿ÌÌÌÜ¡¢¿¿·õ¡×¤È·Ö¸¶¡£Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö±³¤ß¤¿¤¤¤ä¤±¤ÉÅ·µ¤¤ÎÏÃ¤¹¤ë¤Ê¡£¤¢¤ì¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡¢Å·µ¤¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£¤»¤¨¤Ø¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢º¤¤Ã¤¿»þ¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤ä¤Ê¡£Å·µ¤¤ÎÏÃ¤¬¼«Á³¤Ë½Ð¤¿¤â¤ó¡£¡Ø±«¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡©¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¤È¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òº£¤³¤¦¤ä¤Ç¤È¤«¡£´°Á´¤Ë2¿Í¡£´°Á´¤Ë2¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£