Î¾¿Æ¤ÏÍ¶²ýÈÈ¤ÈÈï³²¼Ô¡Ä¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥ê¥É¥ê¡¼¤¬¿·ºî¥¹¥ê¥é¡¼¤Ë¼ç±é
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ì¥¤Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥ê¥É¥ê¡¼¤¬¡¢¿·ºî¡ÖThe Marsh King's Daughter¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÊÆDeadline¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜºî¤Ï¥«¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¥ÌÃø¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¿´Íý¥¹¥ê¥é¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥ô¥§¥Ê¥ó¥È¡¡ÁÉ¤¨¤ê¤·¼Ô¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦£Ì¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¥¨¥ì¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬µÓ¿§¤·¤¿¡£¥ê¥É¥ê¡¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¸«¡¢É×¤ä»Ò¤É¤â¤ÈÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ø¥ì¥Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¤ÏÍ¶²ý´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿Êì¤ÈÈÈ¿Í¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢12ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃ¦Áö¤·¡¢Í¶²ýÈÈ¤Ç¤¢¤ëÉã¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éã¤¬Ã¦¹ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¡¢¥Ø¥ì¥Ê¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£ËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯º¢¤Ë±Ç²è²½¤¬´ë²è¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¥â¥ë¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ë¥É¥¥¥à¡Ê¡Ö¥¤¥ß¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥²¡¼¥à¡¡¥¨¥Ë¥°¥Þ¤ÈÅ·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¤ÎÈëÌ©¡×¡Ë¡¢¼ç±é¤Ë¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥Ó¥«¥ó¥À¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¬¡¼´ÆÆÄ¡¢¥ê¥É¥ê¡¼¼ç±é¤Î¿·ºî¡ÖThe Marsh King's Daughter¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¢¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¢¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥È¤¬À½ºî¡£º£²Æ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£