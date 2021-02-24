µ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¥¢¥ì¥Ë¥ã¤Ï¡ÖºÇ½é¤Îµ¾À·¼Ô¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼éÈ÷Åª¤Ë
¡¡¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë½êÂ°¤¹¤ë19ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Áª¼ê¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢23Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î1·î8Æü¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ë¥Á¥§Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Î4»î¹ç¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥ÀÀï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖÌó1¥ö·îÁ°¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¥×¥é¥óB¤Îº¯À×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤±¡¢¡Ö¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥¢¥ì¥Ë¥ã¤Èµ×ÊÝ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¸³è¤Ï1½µ´Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1¥ö·î¸å¤ËÈà¤é¤Ï¹µ¤¨Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼éÈ÷Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ´ü¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤òÎ¨¤¤¤ë¥Û¥»¡¦¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ä1¥È¥Ã¥×¤ò»î¤¹»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤«¤é¤Ï4-4-2¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢ÇÔ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤Ï°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÀï½Ñ¤Ë²óµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×ÊÝ¤ä¥¢¥ì¥Ë¥ã¤Ï¶ì¶¤Ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡ÖºÍÇ½¤¢¤ë2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ºÇ½é¤Îµ¾À·¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Çµ×ÊÝ¤ä¥¢¥ì¥Ë¥ã¤Îµ¯ÍÑË¡¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
text by ÊÔ½¸Éô