¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦ÉÔË¡½ê»ý¤ËÈ³Â§¡¡½ÆÅáË¡²þÀµ°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¡¡»¦½ýÁê¼¡¤°
¡¡À¯ÉÜ¤Ï24Æü¡¢»¦½ý»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤À¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¡ÊÍÎµÝ½Æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ê»ý¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Îµö²ÄÀ©¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÃì¤È¤·¤¿½ÆÅáË¡²þÀµ°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£½ê»ý¤ä¾ùÅÏ¤Ê¤É¤Î°ãÈ¿¤Ï¶õµ¤½Æ¤ÈÆ±Åù¤ÎÈ³Â§¤òÄê¤á¤¿¡£º£¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢2022Ç¯Ãæ¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÈÈºá¼Ô¡×º¾µ½Èï³²¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é¸û°ú¾õ
¡¡¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤Ï¥Ü¡¼¥¬¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢20Ç¯6·î¤ËÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Ç4¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µ¬À©¤ÎÉ¬Í×À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÝ¤Î¸¶Íý¤ò»È¤Ã¤¿È¯¼ÍÁõÃÖ¤ò½ÆÅáË¡¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡µ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°ú¤¤¤¿¸¹¤ò¸ÇÄê¤·¤ÆÌð¤òÈ¯¼Í¤¹¤ëÁõÃÖ¤¬¤¢¤ëµÝ¤Î¤¦¤Á¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹°ÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇºÇ¤â°ÒÎÏ¤¬¼å¤¤¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ë¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£½ê»ý¤òµö²Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¸Åª¼Í·â¤äÆ°ÊªËã¿ì¤Ê¤É¤Ë¸Â¤ê¡¢ÉÔË¡½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¤Ï3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤·¤¿¡£
¡¡18ºÐÌ¤Ëþ¤ä°ìÄê¤ÎÈÈºá¤ò¤·¤Æ¤«¤é´ü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï½ê»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£É¸Åª¼Í·â¤Î¾ì¹ç¤Ï3Ç¯¤´¤È¤Î¹¹¿·À©¤È¤·¡¢¹Ö½¬¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤Î¾ò·ï¤âÄê¤á¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ë¤âµ¬À©¤¬³Ý¤«¤ë¡£»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï³ÆÃÏ¤Î¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤Î½ê»ýµö²Ä¾Ú¤ò¸¶ËÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£¡ÚÄ®ÅÄÆÁ¾æ¡Û