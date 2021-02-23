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Let's look at their ratings over time. Blue line is new positive ratings per day. This is a completely unnatural pattern here, when overlaid with their download numbers. pic.twitter.com/HMRbLz38wa- Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) February 6, 2021
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Image: Shutterstock
Source: Twitter, Appsexposed, 9tomac
Brendan Hesse - Lifehacker US¡Î¸¶Ê¸¡Ï