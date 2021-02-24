¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥ºÁª¼ê¡¢Âç»ö¸Î¤ÇÈÂÁ÷ ±¿Å¾¤Î¼Ö²£Å¾¡¦ÂçÇË
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¡Ê¹¹¿·¡ËÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊTiger Woods¡ËÁª¼ê¤¬23Æü¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë²£Å¾»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ï»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡ÖÂç¤¤¯Â»½ý¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¦¥Ã¥ºÁª¼ê¤Î¤ß¤Ç¡¢µßµÞÂâ°÷¤Ë¤è¤ê¼ÖÆâ¤«¤éµß½Ð¤µ¤ì¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÉÕ¶á¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥Ã¥ºÁª¼ê¤¬µÓ¤ËÊ£¿ô¤Î¤±¤¬¤ò¤·¡¢¸½ºß¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¥¦¥Ã¥ºÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß¼ê½ÑÃæ¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¤Ïµ¯Éú¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥í¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥¹¡ÊPalos Verdes¡ËÈ¾Åç¤ÎµÞºä¤ò²¼¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºä¤ò²¼¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇË½Áö¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ¨¤²¹þ¤á¤ë¶ÛµÞÃ¦½Ð¥ì¡¼¥ó¤â¤¢¤ëÆ»¤Ç¡¢»àË´»ö¸Î¤¬²¿·ï¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´í¸±¤Ê¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤ÏÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤µÞ¸ûÇÛ¤ÎÆ»¤Ç¡¢Èà¤Ï»ö¸ÎÅö»þ¡¢ºä¤ò²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÊÝ°Â´±¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÈà¤Ï¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ö¸Î¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¼Ö¤Ï»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡¢Æ»Ï©¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Áð¤à¤é¤Ë²£Å¾¤·¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤¬ÂçÇË¤·¤¿¥¦¥Ã¥º»á¤Î¼Ö¤Î±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¤¬²¿²óÅ¾¤â¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º
¡¦¥¦¥Ã¥º¤¬ºÆ¤Ó¹ø¤Î¼ê½Ñ 2Âç²ñ¤ò·ç¾ì¤Ø
¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹»á¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ¥´¥ë¥Õ³¦¤â¥¦¥Ã¥ºÁª¼ê¤ÎÌµ»öµ§¤ë