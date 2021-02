乃木坂46が23日、デビュー9周年を記念した無観客配信ライブ「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催した。アンコールでは、昨年11月にグループからの卒業を発表していた2期生の堀未央奈がフィーチャーされ、彼女が過去にセンターを務めた「そんなバカな…」なども披露。あいさつをした堀は、涙ながらに「やっぱり一番はメンバーと離れるのが寂しいので、残りの時間、いろんな思い出を作れるように楽しみたいと思います」と語った。

開演を告げる「OVERTURE」に続き、この日のオープニングを飾ったのは2012年2月22日に発売された1stシングル「ぐるぐるカーテン」。MCでは、メンバーそれぞれが当日を心待ちにしていた心境を語り、2017年から2018年にけて日本レコード大賞の連覇を果たした「インフルエンサー」「シンクロニシティ」や、「何度目の青空か?」「帰り道は遠回りしたくなる」「君の名は希望」を披露した。

1期生と2期生によるMCが終わり、各期ごとをフィーチャーしたブロックへ。4期生は、遠藤さくらがセンターを務めたシングルの表題曲「夜明けまで強がらなくてもいい」や、彼女たちの楽曲「キスの手裏剣」「Out of the blue」を披露。3期生も大園桃子と与田祐希がダブルセンターを務めたシングルの表題曲「逃げ水」に続き、「トキトキメキメキ」「毎日がBrand new day」を歌い上げた。

2期生は、堀がセンターを務めたシングルの表題曲「バレッタ」や、「アナスターシャ」「ライブ神」を披露。1期生は、卒業生たちのライブ映像をバックに舞ったシングル曲「制服のマネキン」や「サヨナラの意味」、狼の姿をしたバックダンサーと共に「狼に口笛を」をパフォーマンスした。

3期生と4期生のMCに続くコロナ禍に揺れた2020年から現在までをたどるブロックでは、バラエティー豊かな楽曲が披露された。

大園がセンターを務めたシングル曲「しあわせの保護色」や「ゆっくりと咲く花」。緊急事態宣言下でOGを含むメンバー各自が自宅でMVの収録に臨んだ「世界中の隣人よ」、昨年のNHK紅白歌合戦で披露した小室哲哉作曲の「Route 246」や「明日がある理由」、ドラマや映画になった『映像研には手を出すな!』に出演の1期生・齋藤飛鳥、3期生の山下美月と梅澤美波による「ファンタスティック3色パン」を披露。

4期生の楽曲「I see…」や、アンダーメンバーによる「口ほどにもないKISS」「自惚れビーチ」「日常」、「Wilderness world」と続いた。

有観客ライブが行えなくなるなど、さまざまな変化のあった1年間を振り返ったメンバーたちは、再びパフォーマンスへと戻り終盤戦へ。「いつかできるから今日できる」「おいでシャンプー」「Sing Out!」、そして、山下がセンターを務める最新シングルの表題曲「僕は僕を好きになる」を披露し、本編が終了した。

メンバーそれぞれのファンに向けた直筆のメッセージが画面上を流れてから数分、アンコールは、堀がセンターを務めた「バレッタ」の収録曲「そんなバカな…」からスタート。冒頭では、同期のメンバーたちが堀の元へ寄り添い、曲中では、3期生や4期生の後輩たち、先輩の1期生もそばへ駆け寄り、最後は、堀のキュートな“変顔”も披露。

「ダンケシェーン」を歌い上げたのち、1期生でキャプテンの秋元真夏に感想を聞かれた堀は「最後の実感はなくて、まだフワフワした感じ」と吐露。「全員でライブっていうのが今日で最後だったので。お母さんから朝にメールが来ていたんですけど、すごい長文で。今までのことと、あと『ライブ頑張ってね』というのを送ってくれたんですけど、すごいうれしくて。頑張ろうと思ったら『髪の毛を巻かないでね』と来ていたんですよ。でも、髪の毛を巻いちゃったから…お母さん、ごめんなさい」と笑顔を見せた。

しかし、自身の卒業に思いを巡らせると「本当に今までたくさんの方が応援してくださって、私が存在していたので、うん…。そうですね、あと本当にちょっとしか乃木坂にいないけど」と言葉を重ねるにつれて涙ぐんだ堀。目をうるませながら「悲しくなっちゃった。やっぱり一番はメンバーと離れるのが、寂しいので…残りの時間、いろんな思い出を作れるように楽しみたいなと思いますし、直接会いたかったんですけど、会えなかったファンの皆さんにも、本当に感謝の気持ちを伝えたいです」と語った。

そして、この日は当初「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」の一環として行われることが発表されていた1期生と2期生それぞれの単独ライブをサプライズ発表。2期生ライブが3月28日、1期生ライブが3月29日に開催される。3月28日の「9th YEAR BIRTHDAY LIVE 〜2期生ライブ〜」が、堀のラストステージに。堀は「2期生の結成日というか合格した日として、思い入れのある日だし、私自身も最後の活動になるので2期生全員で力を合わせて楽しみたいなと思います」と語った。

記念すべき一夜の最後を飾った「乃木坂の詩」では、メンバーそれぞれがグループカラーである紫色のサイリウムを手にしてパフォーマンス。1期生から4期生まで総勢44名のメンバーは、全36曲を披露してステージを跡にした。

乃木坂46「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」セットリストは以下の通り。

M1:ぐるぐるカーテン

M2:インフルエンサー

M3:シンクロニシティ

M4:何度目の青空か?

M5:帰り道は遠回りしたくなる

M6:君の名は希望

M7:夜明けまで強がらなくてもいい

M8:キスの手裏剣

M9:Out of the blue

M10:逃げ水

M11:トキトキメキメキ

M12:毎日がBrand new day

M13:バレッタ

M14:アナスターシャ

M15:ライブ神

M16:制服のマネキン

M17:サヨナラの意味

M18:狼に口笛を

M19:しあわせの保護色

M20:ゆっくりと咲く花

M21:世界中の隣人よ

M22:Route 246

M23:明日がある理由

M24:ファンタスティック3色パン

M25:I see…

M26:口ほどにもないKISS

M27:自惚れビーチ

M28:日常

M29:Wilderness world

M30:いつかできるから今日できる

M31:おいでシャンプー

M32:Sing Out!

M33:僕は僕を好きになるEN1:そんなバカな…

EN2:ダンケシェーン

EN3:乃木坂の詩