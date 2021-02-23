55ºÐÃË¡¢°û¼ò¸åµ¢Âð¤¹¤ë¤âºÆÅÙ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ½Ð¤«¤±»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·Ää¿¦5¤«·î
¡¡ÀÐÀî¸©Çò»³»ÔÌò½êÄáÍè»Ù½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë55ºÐ¤ÎÃË¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤È½èÊ¬¤Î´Å¤µ¤ËÊò¤ì¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»ÔÌò½êÄáÍè»Ù½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë55ºÐ¤ÎÃËÀ²ÝÄ¹Êäº´¡£2020Ç¯11·î¡¢Æ±¸©¶âÂô»ÔÆâ¤Ç¼ò¤ò°û¤à¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æ·òÁ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤«¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß±¿Å¾¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¼Ö¤òÃ¦ÎØ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢°û¼ò±¿Å¾¤¬È¯³Ð¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿(¼òµ¤ÂÓ¤Ó)¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£»Ô¤ÎÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ÔÆ°¤ò¼õ¤±¤¿Çò»³»Ô¤Ï¡¢12Æü¤ËÃË¤òÄä¿¦5¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡>>»Ä¤ê70M¤ÇÂå¹Ô±¿Å¾¤òÂå¤ï¤ê¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇµÞ´µ¿ÇÎÅ½ê¶ÐÌ³¤Î69ºÐÃË¤ò¸¡µó<<
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÝÄ¹Êäº´¤¬¤³¤ì¤Ç¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆËþÂ¤»¤º¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤ò·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ô¤¬¡ÖÄä¿¦5¤«·î¡×¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½èÊ¬¤¬´Å¤¹¤®¤ë¡£¤É¤³¤¬¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤Ê¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð»ÔÌ±¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ää¿¦¤Ç¤Þ¤¿Æ¯¤«¤»¤ë¡£Çò»³»Ô¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Î´í¸±À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê½èÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¦°÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸øÌ³°÷¤Ï¾åµé¹ñÌ±¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ±´Ö¤Ê¤é¥¯¥Ó¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â½Ð¤¿¡£¡¡°û¼ò±¿Å¾¤Ï½ÅÂçÈÈºá¤Ç¤¢¤ê¡¢»àË´»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¸øÌ³°÷¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤¦¤¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌÈ¿¦¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£