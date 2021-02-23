¡Ö¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡×¤¬»à¸ì¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤¡©¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¡©¡Ä¥¯¥ë¥Þ¤Î²»¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í
¡¡¡ÖÍÄ»ù¸ì¡×¤ä¡Ö°é»ù¸ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤ò¥ï¥ó¥ï¥ó¡¢Ç¤ò¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤¢¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ç¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥«¡¼¥¹¥Æ¡×¤â¡¢¤â¤Ï¤ä»à¸ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
¤½¤â¤½¤âÍÄ»ù¸ì¤Ã¤Æ¡©
¡¡ÍÄ»ù¸ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¼ª¤ä¤³¤È¤Ð¤¬Ì¤È¯Ã£¤Ê¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÄ»ù¤¬¼«Á³¤Ë²¿¤«¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÈ¯¤·¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¸«¤¿´¶¤¸¡×¤È¤«¡Ö²»¡×¤È¤«¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÂª¤¨¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ¯²»¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ï¥ó¥ï¥ó¤ä¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¤ß¤¿¤¤¤ËÌÄ¤À¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë²»¤Ç¤¤¤¦¤È¾ÃËÉ¼Ö¤ò¥¦¡¼¥¦¡¼¡¢µßµÞ¼Ö¤ò¥Ô¡¼¥Ý¡¼¤È¸Æ¤Ö¤Î¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âçºå¤Ç¤Ï¼ê¤³¤®½®¤Î¤³¤È¤ò¥¤¡¼¥³¥ó¥³¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤É¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢Áæ¤¤¤Ç¤ë¤È¤¤Î²»¤È¤«Æ°¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥ë¥Þ¤¬¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢ËÜÂê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤Î¤³¤È¤ò¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤È¸Æ¤Ö·ï¡£Ã±½ã¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤³¤ì¤ÏÆóÄÌ¤ê¤Î²»¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÓµ¤²»¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²»¡£¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊËÜÅö¤Ï¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¾¦ÉÊÌ¾¤Ç¡¢·Ù²»´ï¤Þ¤¿¤Ï¥Û¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¡Ë¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¤Î¸å¤í¤Ë¥´¥à¤ÎÉÕ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Î¡Ö¤Ñ¤Õ¤Ñ¤Õ¡¼¡×¤ÈÌÄ¤ë¤â¤Î¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ó¤¤Ê»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤È³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤¬¡Ö¤Ö¡¼¤Ö¡¼¡×¤È¶á¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤»þÂå¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Þ¤â°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÓµ¤²»¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤«¤·¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¢¡¢¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¾¼ÏÂ50Ç¯¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©Á°¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë¿¨ÇÞ¤ÎÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬ÉáÄÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÇÓµ¤²»¤Ï¤¤¤Þ¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊÑÂ®¤â¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯¿Ê¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ö¡¼¤Ã¡¢¤Ö¤Ã¡¢¤Ö¤Ö¡¼¤Ã¡¢¤Ö¤Ö¤¦¤¦¡¼¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎºÝ¤Î·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤¢¤ë²»¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤À¤í¤¦¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤ÏÍÄ»ù¸ì¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¶ÉÕ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¥³¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¼çÎ®¤À¤Ã¤¿Ã±µ¤Åû¤äÆóµ¤Åû¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²»¤«¤éÍè¤Æ¤ëÌî¤Ï¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨Êý¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î²»¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸¤¤Ï¥ï¥ó¥ï¥ó¤ÈÌÄ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¥Ð¥¦¥ï¥¦¤ÈÌÄ¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇÓµ¤²»¤âÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¥º¡¼¥à¥º¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤«¤·¥Þ¥Ä¥À¤¬CM¤Ç¡ÖZoom-Zoom¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¤â¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¼Ö¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌµÃÊ³¬¤ËÊÑÂ®¤¹¤ëCVT¤Ê¤É¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¸½ºß¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥Ö¥¦¥¦¡¼¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Â³²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤âEV¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2030Ç¯¡¢¤¤¤ä¤¦¤Á¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ç2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÌµ²»¤ÇÁö¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò²ó¤¹¡¢VTR¤ò´¬¤Ìá¤¹¡¢¤Õ¤ë¤¨¤ë»ØÀè¤Ç²ó¤¹¥À¥¤¥ä¥ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤¬¤â¤Ï¤äÄÌ¤¸¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ö¡¼¤Ö¡¼¤¤¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤â¤Ï¤ä»à¸ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÀè¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¡×¤È¤«¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦É½¸½¤â²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾®Åè ¤¢¤¤é¡Ë