俳優・菅田将暉が主演を務め、SEKAI NO OWARI・Fukaseが共演する映画『キャラクター』(6月公開)に、小栗旬、高畑充希、中村獅童の出演が発表された。小栗と菅田はドラマ『獣医ドリトル』(2010年)、『リッチマン、プアウーマン』(12年)、映画『銀魂』シリーズ2作(17年・18年)に続く5度目の共演。高畑と菅田は連続テレビ小説『ごちそうさん』(13年)、ドラマ『問題のあるレストラン』(15年)以来3度目の共演。獅童と菅田は映画『デスノート Light up the NEW world』(16年※獅童はリューク役の声の出演)以来、2度目の共演となる。

【動画】映画『キャラクター』特報

本作は、【もしも売れない漫画家が殺人犯の顔を見てしまったら? しかも、その顔をキャラクター“化して漫画を描いて売れてしまったとしたら!?】そんなアイデアを基軸に、登場人物(キャラクター)それぞれが幾重にも交錯する物語を描いたダークエンターテインメント。「20世紀少年」「MASTERキートン」をはじめ、浦沢直樹作品を数多く手掛けてきたストーリー共同制作者・長崎尚志が10年の歳月をかけて、練りに練り上げた企画が実写映画化される。

スケッチに向かった先で、一家殺人現場に遭遇し犯人を目撃してしまう主人公・山城圭吾(やましろ・けいご)役に菅田。天才的な殺人鬼・両角(モロズミ)役でFukaseは俳優デビューを飾る。

そして、小栗が演じるのは、山城が描いた漫画と事件の関連性にいち早く気づき、その真相を探る刑事・清田俊介(せいだ・しゅんすけ)。そして、清田の上司・真壁孝太(まかべ・こうた)を獅童、漫画家として鳴かず飛ばずの山城を陰で支える恋人・川瀬夏美(かわせ・なつみ)を高畑がそれぞれ演じる。

ドラマ『獣医ドリトル』で初共演して以来、小栗に大きな影響を受けてきたという菅田。自身の主演作『共喰い』(13年)のクランクイン前日に小栗を訪ねて、背中を押してもらったこともあると言うほどの仲。映画『銀魂』シリーズなど、これまでは小栗主演作での共演だったが、今回は菅田主演作での共演。「共演するたびに俳優として成長していて、その成長に触れられることは幸せなこと」と語る小栗が座長・菅田を大きくサポートする形となる。

その小栗が演じる清田は「完全に当て書き。出演していただけると信じて清田のキャラクターを作り込み、描き出した」と、プロデューサーの村瀬健氏は明かす。このように作り上げられた「王道主人公キャラの刑事・清田」を演じる小栗に対して、永井聡監督も「渋くてカッコいい小栗さんが欲しい」とリクエストしたという。「いつもより声のトーンも落とし、恥ずかしいくらいカッコつけたイメージで演じた」と役作りを振り返る小栗。「ぶっきらぼうではありますが、もともと持ち合わせている優しさや刑事としての優秀さがうまく伝わってくれればうれしい」と自身の役柄をアピールした。

その小栗と、コンビを組む真壁を演じる獅童の2人はなんと15年ぶりの共演。獅童は小栗を「とても懐かしく、一緒にいて心地よく安心できる存在」だと話す。真壁は暴走族だった清田を警察官にすることで救い出し、刑事として上司と部下という関係になっても、昔のままタメ口を許す懐の深い男。撮影現場でも現場の雰囲気を和ませていた獅童と、その場に立っているだけで凛とした空気が生まれる小栗、2人が演じる清田と真壁のコンビネーションにも注目だ。

そして、山城を支える恋人・夏美役の高畑は久しぶりに共演する菅田を「かつての鋭さを残しながらも柔らかく、頼もしいたたずまいの座長」と表現。初共演のFukaseや、大先輩の小栗、獅童に囲まれて「目指せ良い奥さん」をモットーに演じたという。紅一点の高畑はこの映画において「最高の華やかさと煌びやかさをもたらしてくれた」と村瀬プロデューサーも太鼓判を押す。

新キャストの発表と共に本編映像を使用した特報も解禁。初の漫画家役にチャレンジする菅田、殺人鬼役で驚きの怪演をみせるFukase、新キャストの小栗・高畑・獅童の5人が放つ強烈なインパクト、そして、全編クライマックス級の息もつかせぬ怒どうのストーリー展開に期待は高まるばかりだ。