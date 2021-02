イギリスの老人ホームに住む女性は今月13日、記念すべき100歳の誕生日を迎えることになったが、身寄りのないこの女性にはお祝いしてくれる家族がいない。そこでスタッフ達がSNSでお祝いメッセージを募集すると、予想外の量の手紙やプレゼントが世界中から届いた。これには女性も「圧倒された」と明かしたものの、思い出に残る誕生日を楽しんだという。『Birmingham Mail』などが伝えた。

英バーミンガム東部のヤードリーにある老人ホーム「Heartlands Care Home」に6年住んでいるリリアン・グリーンウェイさん(Lillian Greenway)は今月13日、100歳という記念すべき誕生日を迎えた。しかしリリアンさんには近しい親族がいなかったため、家族のお祝いなどはなかった。

リリアンさんの誕生日を少しでも賑やかにお祝いしたかった老人ホームのスタッフ達は「Facebookでお祝いのメッセージを募集しよう」と思い付き、同地域のFacebookグループにリリアンさんは紫色やイギリス王室が好きなことを明かし、メッセージカードを送ってほしいと投稿した。

そしてリリアンさんの誕生日の2週間以上も前にあたる先月28日、同老人ホームはFacebookにて既に315通ものメッセージカードがプレゼントとともに届いたことを報告した。

誕生日の2月13日までに手紙やプレゼントは続々と届き、最終的には約1万通の手紙と500個ものプレゼントが届いたという。これらは地域の人々のみならず、オーストラリアやアメリカ、南米、シンガポール、ドイツ、中国など世界中から送られていた。

予想外の手紙の量に、誕生日当日には全てを読み切れなかったというリリアンさんは「私はこの老人ホームで過ごして、本当に幸せです。ここは私の家も同然です」と大量の手紙とプレゼントに圧倒されつつも喜んだ。

同老人ホームのスタッフ、ステイシー・デブニーさん(Stacey Debney、32)は「私達スタッフも、こんなにたくさんの手紙やプレゼントを送っていただけるとは思っておらず、本当に驚きました。おそらくロックダウンの最中でも誕生日を迎えるリリアンさんを元気づけたいと思ってくれた親切な方がたくさんいたのだと思います」と話している。

届いたプレゼントの中にはカゴやテディベア、ウィッグ、ティアラなどがあり、そのどれもがリリアンさんの大好きな紫色で統一されていたという。これらを身に着けてレッドカーペットの上を歩いたリリアンさんは、まるでエリザベス女王のような気分で100歳の誕生日を満喫したそうだ。

この他にも、地域に住む裁縫を仕事にしている人から紫の特製ドレス、警察官からはジグソーパズル、消防隊からはビデオメッセージなど各方面からお祝いが届いたそうだ。

「リリアンさんは普段はとても礼儀正しく控えめで『紅茶と数枚のビスケットがあればそれで幸せ』と言っているくらい、多くのことを望まない人です。なのでこれだけの注目を浴び、盛大なお祝いを受けるのに相応しいと思いますね。」

「多くの人のおかげで、本当に素敵な一日になりました。リリアンさんは少し疲れた様子を見せていましたが、終始笑顔で楽しんでいました。手紙を読み切るのに、おそらく1か月くらいはかかるでしょうね。」

そう明かすステイシーさんは、他の入居者にも同じくらい盛大な誕生日を準備したいと意気込んでいる。画像は『Country Court Care 2021年2月17日付「Heartlands Care Home roll out the red carpet for Birthday Queen Lillian」』『Heartlands Care Home 2021年1月28日付Facebook「Our Customer Relations Manager, Stacey reached out to the community for one of our lovely residents who will be turning 100 on the 13th February!」、2021年2月13日付Facebook「Well the big day has finally arrived and it has been everything we wanted and more!」、2021年2月16日付Facebook、2021年2月14日付Facebook』のスクリーンショット

