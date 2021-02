結婚に憧れる女性は少なくない。そうした女心を利用して、金品を奪おうとする犯罪は後を絶たない。

アメリカ・フロリダ州警察は、交際相手の女性から指輪を盗み、その指輪を使って別の女性にプロポーズした男が逃亡、現在行方を追っていると海外ニュースサイト『New York Post』『Orlando Sentinel』などが2月13日までに報じた。

記事によると女性Aは、出会い系アプリで出会った48歳男と2015年頃から交際していたという。どのようにして情報を得たのかは不明だが、2021年早々にAは、男が別の女性Bと婚約したことを知ったそうだ。BのSNSを突き止め、投稿写真を見ると、Bの指にはめていた結婚指輪と婚約指輪は、Aの所有物であった。

Aは宝石箱を確認すると、前の結婚で前夫からもらった結婚指輪と婚約指輪は、他の宝石とともに消えていた。Aは恋敵のBにSNSで連絡を取って「事実確認」をしたという。Bの話では、男と出会ったのは同じ出会い系アプリで、男とBは2016年頃から交際開始。婚約後、同棲を開始しようとした段階で、男はBの前から姿を消したそうだ。この時にBのノートパソコンと宝石類も一緒に消えたという。AとBはタッグを組み、指輪などを盗まれたとして警察に通報し、捜査が始まった。

男の身元はすぐに判明した様子。男は、AにもBにも偽名を使用。他の州で当て逃げ事件を起こして指名手配中のいわくつきの人物であった。警察は現在も男の行方を追っているが、逮捕されたなどの情報はない。

このニュースが世界に広がると、ネット上では、「女から盗んだ指輪を別の女性に贈るとか最低」「男は典型的な詐欺師だな」「SNSで婚約を報告とか絶対バレる。詐欺師にしてはずさん。バカなのか」「婚約したことがうれしくて舞い上がった?」「5年の交際は長い。本気だったのかな」「交際相手2人から盗んだり、プロポーズしてみたり、一体何がしたいのか分からない」「だまされる方も悪い」「これだから出会い系は怖い」「浮気された女2人が結託したら男は勝てない」など様々な声が上がった。

海外には、二股をかけたうえに、2人の女性と結婚して金品を奪った男が他にもいる。

インド・マディヤプラデーシュ州警察は、女性2人と重婚した男が逃亡し、警察が詐欺の疑いで行方を追っていると海外ニュースサイト『India.com』『Indiatoday』などが2020年12月21日までに報じた。

記事によると、2020年12月2日、26歳のソフトエンジニアの男は、女性Cと結婚式を挙げたという。数日後、男は「出張がある」と告げ、家を出て行ったそうだ。男は100kmほど離れた別の都市に住む女性Dの元へ向かった。一度目の結婚式から5日後の12月7日、男はDとも結婚式を挙げたという。男の重婚が発覚したのは、Cの親戚がDの結婚披露宴に偶然参加していたからだ。

Cの親戚は、Cに「Dの結婚式にいた新郎の顔写真」を携帯メールに添付して送信。これを見たCとその家族は、Dに連絡を取って確かめたという。Dの話では、男とはお見合いで知り合い、結婚したそうだ。さらに男はDと結婚後、行方が分からなくなっているという。Cの家族は、結婚持参金や新生活のための家具などを男に渡していたため、だまし取られたと警察に通報。現在、警察は男の行方を追っているが、その後男が逮捕されたなどの続報はない。

女性の心を巧みに利用して、金品を奪うなど卑劣極まりない。逃亡中の男が一日でも早く逮捕されることを願ってやまない。

