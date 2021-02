女優でモデルの香里奈が、21日に自身のインスタグラムを更新。この日、37歳の誕生日を迎えた彼女が幼少期の写真の公開とともに、祝福への感謝と今後の意気込み伝えた。

【写真】“かわいらしい”園児服を着た幼少期の香里奈

この日37歳の誕生日を迎えた香里奈は、幼稚園の園児服を着た自身の幼少期の写真を公開。

英語で、「Thank you so much for your birthday whshes !! You guys made my day」とつづり、「皆様、たくさんの温かい誕生日お祝いコメントありがとうございます」と感謝を込めた。

さらに「これからも周りに感謝を忘れず、自分らしく、今できることを探しながら、色々と挑戦していけたらと思います。今日からまたよろしくね!」とファンに呼びかけた。

その投稿にファンから「お誕生日おめでとうございます これからもずっと大好きです〜」「この一年がさらに素敵な年になりますように」「歳を重ねるごとに益々美しくなって、、、更なる活躍を楽しみにしています」「これからもその美を貫き通してください!!」と祝福や応援メッセージが殺到。

また幼少期の写真にも「小さい時から可愛い」「面影あるわ」といった反響が寄せられている。

引用:「香里奈」インスタグラム(@karina_official_221)