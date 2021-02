ダヒョンが社長J.Y.Parkのパロディも

休養中だったジョンヨンが今年になって久々に姿を見せるなど明るい話題が増えてきたTWICEは、YouTubeへの投稿企画が活発化。2月には、DUB X CHAENGによる『”Switch to me” Melody Project』を公開した。DUBはDAHYUN(ダヒョン)、CHAENGはCHEAYOUNG(チェヨン)のこと。2人は、2020年12月31日にリリースした大先輩のRAIN(ピ)と所属するJYPエンタテインメントの社長JYP(パク・ジニョン)のコラボ曲「Switch to me」のミュージックビデオをリメイク。真剣に、ときに面白おかしく、彼女たちなりのアレンジを加えて製作した。コンセプトは、オリジナル同様、90年代レトロ。2月11日にアップされているその動画は、わざわざ昔の画角4:3で仕上げるこだわりよう(ちなみに、原曲「Switch To Me」のミュージックビデオは横長のシネスコサイズ)。今回の企画は、チェヨンの提案で決まった。以前からデュオをしたいと思っていた2人だったが、今回「Switch To Me」を聴いてピンときたのを受け、急遽実行に移したという。2人の美しくもカッコイイ魅力あふれる映像で、「パワフルな原曲に対して自分流に歌った」というラップが冴える。オリジナルではパク・ジニョンが馬に乗るシーンでダヒョンがおもちゃの馬に乗ったり、足でキーボードを弾いたりといったパロディもあり、原曲のプロモーションビデオを見た後はさらに楽しめるだろう。また、合間に2人のコントが始まってしまうなど愉快な製作の舞台裏を明かす動画『Behind』も2月17日にアップされている。サプライズで旧正月に公開するために、休日返上で練習したというが、その仕上がりや、ピ先輩とパク・ジニョン社長のリアクションを想像するだけで楽しくてたまらない様子の2人。ところが実際にダンスの本格練習に入ると、翌日はダウンするほどクタクタに。先輩2人をさらに尊敬するようになったという。普段あまり汗をかかないチェヨンが「びしょびしょになった。ダイエットにいい」と語るほどのダンスセッションは、2人にとって「目が合うと笑ってしまう」というほど楽しくもキツいひとときだったようだ。電話のアンテナがダヒョンの鼻に入ってしまう(!)ハプニングもありながら、滞りなく撮影が終了。「社長はこれ見てどう反応するかな」と2人のリアクション動画を楽しみにしていた。ちなみにこの『”Switch to me” Melody Project』、一度2月10日にアップされたものの、ダヒョンの来ていた韓服衣装がBLACKPINK「How you like that」でジスが着ていたものと似ているとの指摘を受けて該当シーンを削除、2月12日に再アップされた経緯がある。本番とオフショットとのコントラスト感がたまらないといえば、サナ。2月12日にコブクロのミュージックビデオとそのメイキング映像に登場し、キリッとした本番と、撮影の合間での足をパタパタさせたりする素のシーンのコントラストが話題となっている。YouTubeのコブクロ公式チャンネルにアップされた『卒業 (Special Version))[with SANA]』の視聴回数はすでに160万回を超えており、アップに気づいた海外のファンからもアクセスが増えてきている様子がうかがえる。サナが日本のアーティストのミュージックビデオに参加するのは初めて。この「卒業(Special Version)」は、2020年3月にリリース済みの曲「卒業」を、大人が振り返る卒業をテーマにリメイクしたもの。コブクロにとって、春が来るたびにこれからもずっと大切に歌っていきたいというこの曲。コロナ禍にある人たちが新たな道に歩みを進める後押しとなるようにとの願いが感じられるもので、「この春、門出を迎える多くの方々に、また新たな風が吹くことを願っています」とコブクロはコメントしている。ミュージックビデオでは、サナの生い立ちを振り返るように、大阪の風景も映し出される。彼女が学生時代に目にしたアメリカ村やオレンジストリートといった風景をスタッフが撮影し、収録の背景として使っている。それを眺めながら、中学を卒業してすぐに韓国に渡ったサナは何を思っただろうか。最後は桜の花びらが散る中、サナが佇む映像で終わる。サナは、「今までみたいに会いたい人や、場所と過ごせなくなっても『卒業』があることで、新しい道に進めるよう背中を押してくれるものだと思います」とコメントしている。今年も楽しみなTWICE。次のサプライズ企画はモモのダンスか!?(文:fy7d)【関連記事】