フジテレビでは2月26日から3月25日まで、『ペルソナ3』シリーズや『聖☆おにいさん』『宇宙ショーへようこそ』などアニメ映画10作品を深夜に一挙放送する「春待つ深夜の映画祭り!」を開催する。

【写真】「春待つ深夜の映画祭り!」放送ラインアップ

放送されるのは、『劇場版「ペルソナ3」』シリーズ4部作、『聖☆おにいさん』、『宇宙ショーへようこそ』、『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』、『好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜』、『同級生』、『BLOOD THE LAST VAMPIRE』の10作品。『BLOOD THE LAST VAMPIRE』を除く9作品は地上波初放送となる。

2006年にゲームソフトとして発売され人気を博した『ペルソナ3』の劇場版アニメーションとして2013年に第1章が公開された『劇場版「ペルソナ3」』シリーズ4部作は、2月26日26時55分から『#1 Spring of Birth』、3月2日25時55分から『#2 Midsummer Knight’s Dream』、3月7日25時55分から『#3 Falling Down』、3月12日25時25分から『#4 Winter of Rebirth』を放送。

2月28日25時55分からは『聖☆おにいさん』が放送。累計発行部数1600万部を突破した大ヒット漫画をアニメ映画化し、森山未來、星野源が声優を務めた話題作だ。

3月6日25時45分からは、世界三大映画祭のひとつ「ベルリン国際映画祭」のジェネレーション部門に出品された舛成孝二監督初のオリジナル劇場アニメーション『宇宙ショーへようこそ』が放送される。

動画総再生回数7億回を超えるクリエイターユニットHoneyWorksが生んだ恋愛青春群像劇「告白実行委員会〜恋愛シリーズ〜」からは、3月14日25時55分から『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』、3月16日25時55分から『好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜』の2作を放送。

3月21日25時55分から放送されるのは、2人の男子高校生の純粋な恋の姿に胸打つときめきを感じさせる傑作漫画をアニメーション化した『同級生』。 3月25日26時35分からは、アニメ史上に残傑作として、その激しいアクション、ダークなビジュアル、ミステリアスなストーリーをジェームズ・キャメロン、クエンティン・タランティーノら世界が絶賛した『BLOOD THE LAST VAMPIRE』を放送する。