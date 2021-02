先日一切ダメージを受けることなく『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』を100%クリアしたスピードランナーのjoedun氏が、今度はProコントローラーを足で操作して、ゲームの主要な4つのダンジョンを攻略したうえでゲームクリアに成功した。記録は8時間18分33秒。海外メディアPolygonなどが報じている。

氏は「ダメージを受けずに100%クリアするより10倍きつかった」と足でクリアする難しさを振り返っている。

I was the FIRST PERSON in the WORLD to do ALL DUNGEONS in #BreathoftheWild with my FEET AND A PRO CONTROLLER, this was 10x worse then 100% damagless btw pic.twitter.com/WAx3sPuSle