劇場版『PERSONA3』シリーズや中村明日美子原作の『同級生』をはじめとするアニメ映画10作品が、2月26日〜3月25日の深夜にフジテレビで放送されることが明らかになった(関東ローカル)。

放送決定に際し、フジテレビ編成部の渡辺恒也は「春の訪れを待つ2月末〜3月の夜更かしのオトモに、アニメ映画はいかがでしょうか? アニメコンテンツの楽しみ方の幅が一層広まっている今だからこそ、まだ地上波で放送されていなかった名作・傑作の数々をご覧いただくチャンス! と思い、この度の一挙放送を企画しました。『劇場版「ペルソナ3」』4部作を含む、バリエーションに富んだ10作品となっております。是非お楽しみください!」とコメントしている。

放送ラインナップは以下の通り。『BLOOD THE LAST VAMPIRE』以外の9作は地上波初放送作品だ。(編集部・吉田唯)

放送スケジュール

『PERSONA3 THE MOVIE -#1 Spring of Birth-』2月26日26時55分〜放送

『聖☆おにいさん』2月28日25時55分〜放送

『PERSONA3 THE MOVIE -#2 Midsummer Knight's Dream-』3月2日25時55分〜放送

『宇宙ショーへようこそ』3月6日25時45分〜放送

『PERSONA3 THE MOVIE -#3 Falling Down-』3月7日25時55分〜放送

『PERSONA3 THE MOVIE -#4 Winter of Rebirth-』3月12日25時25分〜放送

『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』3月14日25時55分〜放送

『好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜』3月16日25時55分〜放送

『同級生』3月21日25時55分〜放送

『BLOOD THE LAST VAMPIRE』3月25日26時35分〜放送