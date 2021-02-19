18ºÐ¤ÇÃÏÊý°Ü½»¡¢²¼ËÌ½÷»Ò¤¬¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î½÷¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¥ï¥±
¡¡ÃÏÊý°Ü½»¥Ö¡¼¥à¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÃæ¹âÇ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤âÃÏÊý°Ü½»¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯1·î¤ËÆâ³Õ´±Ë¼¤¬Åìµþ·÷¤Ë½»¤à20ºÐ¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó5³ä¤¬ÃÏÊýÊë¤é¤·¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯Îð¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤½¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÂÝæÆü¸þ¤µ¤ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÅìµþÅÔ²¼ËÌÂô¤«¤éÂçÊ¬¸©±±µÏ»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Ç¸ÅÌ±²È¤ò²þÁõ¤·¤¿¡Ö±±µÏ²È¡×¤È¤¤¤¦¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î½÷¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Ï¼ç¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¢¡¹â¹»Â´¶È¸å¡¢²¼ËÌÂô¤«¤é±±µÏ¤Ë°Ü½»¡£¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î½÷¾¤Ë
¡¡±±µÏ»Ô¤Ï¸©¤ÎÅì³¤´ß¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¸ý4Ëü¿Í¼å¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¡£¹ñÊõ±±µÏÀÐÊ©¤ä¾ë²¼Ä®¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎËÜ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬ËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½»¤ß¤¿¤¤ÅÄ¼Ë¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2018Ç¯ÅÙÈÇ¤ÇÆ±»Ô¤ÏÁí¹çÉôÌç¤ÇÂè3°Ì¡¢¼ã¼ÔÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±±µÏ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤Î¤¬±±µÏ²È¤Ç¤¢¤ë¡£±±µÏ¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¯¡¢Ìë¤ÏÈæ³ÓÅªÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¬¡¢Çñ¤Þ¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µÌ±¤·¤«Ìë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤òºî¤Ã¤ÆÃÏ¸µÌ±°Ê³°¤Ë¤âÌë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æü¸þ¤µ¤ó¤âÎ¾¿Æ¤ËÂ³¤¤¤ÆÌó4Ç¯Á°¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é±±µÏ¤Ë°Ü½»¡£±±µÏ²È¤Î½÷¾¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ï³°¹ñ¿ÍµÒ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ñ¸ì¤òÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±þÂÐ¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¡È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡É¤¬¹¥É¾¤Î¥ï¥±
¡¡¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë²¼ËÌÂô¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀÜµÒ¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼Â¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤À¡£½ÉÇñµÒ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë°û¤à¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤¬³°¹ñ¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï´¶Æ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢18ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÅìµþ¤«¤éÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤Ï¾¯¤·Äñ¹³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤Îº¢¤ÏÅìµþ¤¬À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢±±µÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¥ª¥·¥ã¥ìË·¼ç¤Ë¤â²¹¤«¤¤ÌÜ¡¢±±µÏ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö¿Í¡×
¡¡°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿Åö½é¡¢Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Î¤¿¤á¤ËÆ¬¤òË·¼ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤â½÷À¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê´ñÈ´¤À¤¬¡¢±±µÏ¤Î¿Í¡¹¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò´ñ°Û¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ªÅ¹¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í¾¦Å¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÅ¹¼ç¤â¸ÄÀÅª¤ÇÌÌÇò¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¼¡¡¹¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬±±µÏ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¡°Ü½»¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤Î¾¦Å¹³¹Íý»ö¤Ë½¢Ç¤
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï°Ü½»¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ±±µÏ»ÔÃæ±ûÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¡£¤µ¤é¤Ë±±µÏ»Ô°Ü½»¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬²û¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±±µÏ¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤ÎÃÏ¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÊý°Ü½»¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®ÎÓ¤Æ¤¤¤¸¡ä¡Ú¾®ÎÓ¤Æ¤¤¤¸¡Û
¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤â¤Î¤äÎò»Ë¤â¤Î¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏTwitter¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È@kobayashiteiji¤Ç¡£¼ñÌ£¤ÇYouTuber¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¡Ö¤Æ¤¤¤¸¤ÎÀ¤³¦»¶Êâ¡×¤ò¸¡º÷¡£