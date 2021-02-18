¡Ú¥â¥Æ¤Ê¤¤¡ª¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÉ¬¸«¡ª¡ÛÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡È±£¤ì¥â¥Æ´ü¡É¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡©
Îø¥Ð¥Ê¤Ç¥â¥Æ´ü¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥â¥Æ´ü¤Ê¤ó¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥â¥Æ´ü°Ê³°¤Ë¤â¡È±£¤ì¥â¥Æ´ü¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¶Àä¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡È±£¤ì¥â¥Æ´ü¡ÉÅþÍè¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¹ç¥³¥ó¡¢Ã¯¤«¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ë¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¡Ö±£¤ì¥â¥Æ´ü¡×ÅþÍè¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¡ÖÍ§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃË½÷¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÍ§Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È»×¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î½÷¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÃË¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¿Í¤ÏÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÃËÀ¤Ç¤â½÷À¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤ªÍ¶¤¤¤¬Ê£¿ô¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë½½Ê¬¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ÄÎø¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.Îø°¦ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ë
ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢ºÇ¶áÃ¯¤«¤«¤éÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¡È±£¤ì¥â¥Æ´ü¡ÉÅþÍè¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¡¢Îø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÈó¥â¥Æ¤Ê¡¢Îø°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê¿Í¤Ë¤Ïµá¤á¤Þ¤»¤ó¡£
Îø°¦ÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ËÎø°¦¤Ç¤¤ë¿Í¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤âÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤È¤ÎÎø¥Ð¥Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¾¤Ï¡ÈÎø°¦ºÆ³«¥â¡¼¥É¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢°ÛÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ê¤É¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
3.Âç¤²¤µ¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë
½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Âç¤²¤µ¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤â¡¢¼Â¤Ï¡È±£¤ì¥â¥Æ´ü¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¯¤é¤½¤ÎÃËÀ¤¬¡È¸ý¤«¤é½Ð¤Þ¤«¤»ÃË¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ëº§º¾µ½»Õ¤Ê¤É¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢100%Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷À¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë»×¤ï¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¥â¥Æ´ü¤Ïµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
²¿¤«¤òË«¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤Î»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ë²ñÏÃ¤ÇÃËÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¡È¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¡É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë
ºÇ¶á¡¢ÃËÀ¤ÎÁ°¤Ç¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¡É¤òË½Ïª¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤â¡¢¡È±£¤ì¥â¥Æ´ü¡ÉÅþÍè¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾éÃÌ¤Ç¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤È¤ÎÃç¤ò¤Ò¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿Í¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏÀâ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÃË¤¬½÷À¤Ë¥â¥Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î½÷À¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÃË¤Ï¤É¤ó¤ÊÃË¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ¡¢¤½¤Î½÷À¤Î¸ì¤ë¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¼«Ê¬¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òÉ¬¤º»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ÎÃËÀ¤«¤é¤Ï¡¢°ÛÀ¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤È¤ÎÎø¥Ð¥Ê¤Îµ¡²ñ¡á°ÛÀ¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¹ç¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥â¥Æ¡É¤ÎÃû¤·¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ
¥â¥Æ´ü¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö¡×¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¥°¥¤¥°¥¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Îø°¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¼ï¤Î¿´ÍýÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀï¤¤¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê°ÅÌÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡È½÷À°·¤¤¡É¤³¤½¡È¥â¥Æ¡É¤ÎÃû¤·¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢³Î¼Â¤ËÃ¯¤«¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¡È¤¤¤¤½÷¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡È±£¤ì¥â¥Æ´ü¡É¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÃËÀ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Îø¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Á¤ê¤å¤¦¤¹¤º¤«¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë