リーカーがTwitterに、Appleは現地時間2021年3月16日(火)にイベントを開催し、新型iPad ProとiPad mini(第6世代)、AirTagsを発表すると投稿しました。

リーカーのTron氏(@FrontTron)が韓国のブログの情報を引用し、現地時間2021年3月16日(火)のイベント開催と、新型iPad ProとiPad mini(第6世代)、AirTagsの発表について投稿しました。



RUMOR = Apple Event =

Date (OG says pretty much confirmed):

March 16, 2021

In Schedule (OG says sources say different words):

- New iPad

- New iPad Mini

- AirTags

- Wider support for Apple Card

OG: https://t.co/aQpn2Au6dO

— Tron (@FrontTron) February 17, 2021