Åçº¬¸©ÃÎ»ö¤Î¡ÖÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼Ãæ»ß¡×È¯¸À¤¬ÂçÇÈÌæ¡¡Ï¡çÖ»á¡Ö¼óÄ¹¤ÎÈ¯¸À¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¡×
¡¡Åçº¬¸©¤Î´Ý»³Ã£ÌéÃÎ»ö¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¡¢ÅÔ¤Î¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤òÍýÍ³¤Ë£³·î£²£µÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼Ãæ»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÂ®È¿È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Åçº¬£²¶èÁª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Îà½ÅÄÃáÃÝ²¼ÏËµÄ°÷¡£´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡ÖÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤ÏÉÔÍÑ°Õ¡£Ãí°Õ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¾¡¿®´±Ë¼Ä¹´±¤â²ñ¸«¤Ç¡ÖÁÈ¿¥°Ñ¤ÇÅÔÆ»ÉÜ¸©¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¶¨µÄ¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶À÷ËÉ»ßºö¤ò´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°ú¤Â³¤°ÂÁ´¡¢°Â¿´¤ÊÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤ÎµÄ°÷¤âÂ¿¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î²¼Â¼ÇîÊ¸À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÝÆâ¾ùÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿°Õ¤òÂ¬¤ê¤«¤Í¤ë¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï¡¢£±£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ï¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¡£¸©Ì±¤ÎÌ¿¡¢°Â¿´¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¯ÉÜ¤ËÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£