日本人4人を擁するK-POPボーイズグループが日本逆上陸祭！ コロナ禍に希望をお届け

新人賞総ナメのTRESUREが日本初のオンライントークイベント開催

YGが放つ日本人4人を擁するK-POPボーイズグループ

「コロナ禍を乗り越えよう」元気になるヒーリングソング

日本人4人を擁するK-POPボーイズグループTRESURE(トレジャー)が3月31日にアルバム「THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT」で日本デビュー。それを記念して、さまざまな企画が目白押しだ。まず、アルバムの商品形態ごとに異なる特典が実に16通り。初回盤には、封入特典以外にもスペシャルパッケージやフォトブックが付くなど、どれを買ってよいか迷うほど。さらにYGEXオフィシャルショップのほか、アマゾン、HMV、Rakutenブックスなど、購入する場所によっても特典がある(https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1088826)。またauは、「Find your TREASURE」キャンペーン第2弾として、オンライントークイベントに参加できる「smash. | TREASURE クイズ」を3月8日まで開催中だ。クイズに答えてツイートした人の中から抽選で100名に当たる(https://smash-cp.au.com/)。そして2月14日には、デジタルシングル「BEAUTIFUL」の配信もスタート。各配信ストア毎にダウンロードキャンペーンとしてサイン入りのカードやポスター等が当たる。TREASUREは、2020年8月に韓国でデビューした、日本人4人を含む12人組のK-POPボーイズグループ。BIGBANGやBLACKPINKらが所属する大手YGエンタテインメントで、iKON以来実に4年ぶりのボーイズグループとなる期待の新星だ。平均年齢は18歳で、9名のヴォーカリストと3名のラッパーによる多彩なアンサンブルと、総勢12名によるパワフルなダンスが特徴。ムードメーカーのジフンとしっかり者のヒュンソクという2人のリーダーが大所帯を束ねている。日本人は、ラップとダンスの実力派ヨシ、甘いボーカルのマシホ、ビジュアルと音楽の才能を合わせ持つアサヒ、ラップのハルト。とくにハルトは、TREASUREを選抜した動画共有サイト「V LIVE」の『YG宝石箱』でラップ部門1位で選ばれており、現在まだ16歳。グループのロゴには12の宝物ならぬ星があしらわれており、年長者から順番に一つ星から12星があてがわれている。その星印は、各メンバーのイヤーモニターやハンドマイクにも描かれているこだわりよう。これまでに「THE FIRST STEP」シリーズとしてシングルアルバム3作品、フルアルバム1作品の4作品を連続リリースし、世界で100万枚を突破するセールスを記録。ミュージックビデオはYouTube再生1.6億回を突破、YouTubeチャンネルの登録者数は330万人、映像コンテンツ総再生回数は5.2億回を超えている。年末年始に行われた「2020 Asia Artist Awards」「Korea First Brand Awards」「2020 Mnet Asian Music Awards」「第35回ゴールデンディスク アワード」「2021第30回ソウル歌謡大賞」など音楽授賞式で新人賞を総ナメにした。今年1月に発売したフルアルバム「THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT」からのタイトルソング「MY TREASURE」は、早速、音楽ランキング番組M COUNTDOWNで初の2位を記録するなど好調な滑り出し。ピアノでさりげなく始まり、シンプルで親しみやすく明るいヒーリングソング。「COME ON!」のかけ声がかかると、ファンタジックな世界への扉が開くミュージカル風の演出は、コロナ渦にあっても希望と笑顔を忘れない、また夜が明ければ楽しい日々がやってくるというポジティブなメッセージとともに、幸せな気持ちをもたらしてくれる。ミュージックビデオでは、学生がマスクして机に向かうシーンが登場する。コロナ禍の中デビューし、ファンの前でパフォーマンスができず残念な気持ちがあったに違いないが、その鬱憤を晴らすかのような自然体のパフォーマンスと笑みからエネルギーがもらえると、ファンの間で話題となっている。