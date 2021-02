超没入エナジードリンク「ZONe(ゾーン)」は、PS5とのコラボレーションキャンペーンを2021年3月9日(火)より開始。また、3月16日(火)よりコラボレーション缶を発売する。

⇒プレステ5でゲームはどう変わる!? 発売から2か月、アキバ総研編集部がようやく「PlayStation5」を体験してみた! レポート

「ZONe」は、ゾーン状態と呼ばれる「超没入状態」に入るためのエナジードリンク。今回、2020年11月の発売以来大人気の家庭用ゲーム機PS5とコラボレーションを実施する。PS5は「Play Has No Limits 遊びの限界を超える」をコンセプトとしており、ともに“没入“を目指すプロダクトとしてコラボレーションが実現した。



コラボレーション企画として2021年3月9日(火)より、「ZONe」の対象商品に付いているキャンペーンシールを集めて応募をすると、抽選で100名にPS5(※ディスクドライブ搭載モデル)が当たるキャンペーンを実施。

また、3月16日(火)より、キャンペーンを記念したコラボレーション缶「ZONe Ver.1.3.9 500ml缶 PlayStation 5デザイン缶」と「ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶」が発売される。



「ZONe Ver.1.3.9 500ml缶 PlayStation 5デザイン缶」は、好評を博している「ZONe Ver.1.3.9」の中味をそのままに、「ZONe」のロゴである起動マークに、PS5のライトバーをイメージした青色をあしらったデザインになっている。

(全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売)



「ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶」は、PS5をイメージした白いボディが特長。

「ZONe」のロゴである起動マークだけでなく、ドリンク自体のカラーもPS5のライトバーをイメージした青色となっている。

(ECサイトや家電量販店などで限定発売)



さらに、Amazon.co.jpのみで購入できる「ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶10本パック」も発売が決定。本日より先行予約受付を開始している。

先行予約受付:https://amzn.to/2YHQDd7



ZONeを飲んで、PlayStation 5当たる! キャンペーン

「ZONeを飲んで、PlayStation 5当たる! キャンペーン」では、「ZONe」の対象商品に貼られているシールに記載の応募用QRコードを読み込んで、LINEで応募できる。

コースは2種類。PS5が抽選で100名様に当たるAコースと、「プレイステーション ストアチケット」(3,000円分)が抽選で1,000名様に当たるBコースとなっている。



キャンペーン応募期間:

2021年3月9日(火)〜5月31日(月)



景品・当選者数:

<15pt>抽選で100名様にPlayStation 5[N1]

※PlayStation 5はディスクドライブ搭載モデル。

<2pt>抽選で1,000名様に「プレイステーション ストアチケット」(3,000円分)

※1pt=1本分。



対象商品:

・ZONe Ver.1.3.9 500ml缶 PlayStation 5デザイン缶 応募シール付き

・ZONe Ver1.3.9 500ml缶 応募シール付き

・Amazon.co.jp限定 ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶10本パック

(10ポイント応募リーフレット付き)



参加方法:

商品に貼られているシールに記載のQRコードを読み込んでLINEで応募。



※一部店舗では取扱いのない商品もある。

※応募シール付き、または10ポイント応募リーフレット付き商品のみが対象。

※応募シール付き商品、または10ポイント応募リーフレット付き商品は、なくなり次第終了。購入時に対象商品が無い場合がある。

対象コラボレーション缶 商品情報

コラボレーションを記念し、PS5のロゴが入った2種類のコラボレーション缶が、2021年3月16日(火)より期間限定で発売される。

【商品情報】

■ZONe Ver.1.3.9 500ml缶 PlayStation 5デザイン缶

価格:190円(税抜)

販売期間:2021年3月16日(火)〜

販売場所:全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア限定

※数に限りがある。

※一部取り扱いのない店舗もある。

※商品切替日は店舗により異なる。



■ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶

価格:190円(税抜)

販売期間:2021年3月16日(火)〜

販売場所:ECサイト・家電量販店 限定

※数に限りがある。

※一部取り扱いのないECサイト・店舗もある。



▼Amazon.co.jp限定「ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶10本パック」の先行予約受付がスタート!

Amazon.co.jp限定で販売される、「ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶10本パック」の先行予約受付がスタート。

また、2/19(金)より「ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶10本パック」と対象のゲーム機器・ソフトをまとめて買うと、注文確定時に「ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶10本パック」が割引になるキャンペーンも実施される。



【商品情報】

■ZONe PlayStation 5エディション 500ml缶10本パック

価格:2,040 円(税抜)

予約期間:2021年2月17日(水)〜3月15日(月)

販売期間:2021年3月16日(火)〜

販売場所:Amazon.co.jp

※対象商品の在庫がなくなり次第終了となる。

※企画の期間は変更になる可能性がある。

企画期間:2021年2月19日(金)〜3月23日(火)

キャンペーンページ:https://amzn.to/3aun6cd

先行予約ページ:https://amzn.to/2YHQDd7



「ZONeを飲んで、PlayStation 5当たる!」キャンペーンの特設サイトも公開されている。

http://ps5cp.zone-energy.jp/



<「ZONe」について>

「ZONe」は、ゾーン状態と呼ばれる超没入状態に入るためのエナジードリンク。

公式サイト:https://zone-energy.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/zone_energy_jp



<PlayStation 5について>

2020年11月12日に発売された、「PlayStation」シリーズの最新機種。統合I/O (Integrated I/O)により、カスタムされたCPU・GPU・SSDがその力を発揮。これまでの「PlayStation」の常識を超える処理性能を実現している。

驚異のグラフィックやPS5の新機能を体感できる、PS5ならではのゲームラインアップや、PS5 用DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティック技術とアダプティブトリガー、そして3Dオーディオ技術が生み出す濃密な没入感が特長。



© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Design and specifications are subject to change without notice.

“プレイステーション ファミリーマーク”、”PlayStation”、”プレイステーション”、“PS5ロゴ”、“PS5”および“DualSense”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

