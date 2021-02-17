¡Ö99.9¡×¿·¥Ò¥í¥¤¥óÍ½ÁÛ¤¬²ÃÇ®¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¤âÏÃÂê¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2021/02/17¡ÛÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢TBS·Ï¤Ç2016Ç¯¡¢2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö99.9¡Ý·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡Ý¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¡Ø99.9¡Ý·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡ÝTHE MOVIE¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¤¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²ÖÃË¡×F4½¸·ë¡ª¾¾ËÜ½á¡¦¾®·ª½Ü¡¦°¤ÉôÎÏ¡¢¾¾ÅÄæÆÂÀ¤Î·ëº§½ËÊ¡¤Ç¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³
¢¡¾¾ËÜ½á¼ç±é¡Ö99.9¡×
º£ºî¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â99.9¡óµÕÅ¾ÉÔ²ÄÇ½¤Ê·º»ö»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÄË²÷¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¾¾ËÜ±é¤¸¤ëÄ¶·¿ÇË¤ê¤ÊÊÛ¸î»Î¡¦¿¼»³¤È¡¢¹áÀî¾ÈÇ·±é¤¸¤ëÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡¦º´ÅÄ¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö99.9¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·º»ö»ö·ï¤Ë¤ª¤±¤ëºÛÈ½ÍºáÎ¨¡Êµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËºÛÈ½¤ÇÍºá¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¡Ë¡£99.9¡ó¤È¤¤¤¦À¤³¦°ì¤ÎÍºáÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î»ÊË¡À©ÅÙ¤Î¹â¤¤¿®ÍêÀ¤Î¾ÚÌÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë°ìÊý¡¢°ìÃ¶µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤È¸¡»¡¤Î¹Í¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Àµ¤·¤¤¤È±ÆÝ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¡¢¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·º»ö»ö·ï¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦ÊÛ¸î»Î¤Î¿ô¤â¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃúÇ«¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨99.9 ¡óÍºá¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ç¤â¡¢»Ä¤ê0.1¡ó¤¬³ÎÄê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡È»ö¼Â¡É¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£ºî¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¡Ö0.1¡×¤Þ¤ÇÄü¤á¤º»ö¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯ÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï16Ç¯4·î17Æü¡Á6·î19Æü¤Ë¡ÖSEASONI¡×¡¢18Ç¯1·î14Æü¡Á3·î18Æü¤Ë¡ÖSEASONII¡×¤¬TBS¥Æ¥ì¥ÓÆüÍË·à¾ì¤ÇÊüÁ÷¡£¤ï¤º¤«0.1¡ó¤ÎÌµºá¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤³¤À¤ï¤ê»ö¼Â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¡¦¿¼»³¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¿¼»³¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à¸µ¸¡»ö¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡¦º´ÅÄ¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»ö¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÌÌ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¾®¥Í¥¿¤ä¿ÆÉã¥®¥ã¥°¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£
º£²ó¤Î±Ç²è²½¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ÎÂ³ÊÔ¤òË¾¤àÀ¼¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¥·¥ê¡¼¥ºÂè»°ÃÆ¤ò·à¾ìÈÇ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÔË¾¡É¤Î±Ç²è²½¡£¼ç±é¤Î¾¾ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¡ÖÍò¡×¤Î³èÆ°µÙ»ß¸å¡¢º£ºî¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î½é»Å»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç±é±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥Ê¥é¥¿¡¼¥¸¥å¡Ù¡Ê17¡Ë°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡ÜÆÁÒÆà¡¹¡¦ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤ËÂ³¤¯¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏÃ¯¡©Í½ÁÛ¤¬²ÃÇ®
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¡¢¹áÀî¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢Ææ¤Î½÷À¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¡£¡ÖSEASONI¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÜÆÁÒÆà¡¹¡¢¡ÖSEASONII¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤ËÂ³¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÍ»Ò¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¤é¤ÎÌ¾¤¬¡£¤·¤«¤·Èæ²Å¤Ï¤¹¤Ç¤ËSEASONII¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊó¤Ë¤Ï¡Ö1¡á7 ¶¡á23 M¡á87¡×¤È¤¤¤¦¡È¥Ò¥ó¥È¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¤Ï7¡ÊÆà¡¹¡Ë¡¢¶¤Ï23¡ÊÊ¸Çµ¡Ë¡¢M¡ÊMovie¡Ë¤Ï87¡áÌ¾Á°¤Ë¡Ö¤Ï¤Ê¡×¤¬¤Ä¤¯¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢¿ùºé²Ö¤ÎÍ½ÁÛ¤¬Â¿¿ô¡£¿ùºé¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¾ËÜ¤È¤Ï¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¡Ö²Ö¤Î¤ÁÀ²¤ì¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¶¦±é¤Ï¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö²ÖÃË¤È²ÖÀ²¤ì¡¢¶»¥¢¥Ä¡×¤Ê¤ÉÁá¤¯¤â´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆÉ¤ß¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤Ê¡×¤È½ñ¤¯¹õÌÚ²Ú¡¢¡Ö¤«¤¹¤ß¡×¤È¤¤¤¦²Ö¤ÎÌ¾¤ò»ý¤ÄÍÂ¼²Í½ã¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ½ÁÛ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û