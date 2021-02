米人気ドラマ「マンダロリアン」のキャラ・デューン役を演じるジーナ・カラーノが、SNSへの投稿を理由に解雇されたことが明らかになった。

カラーノは総合格闘家で、スティーブン・ソダーバーグ監督の「エージェント・マロリー」の主役に抜擢されたことをきっかけに、女優として活動の幅を広げていた。「マンダロリアン」では、主人公マンダロリアンに協力する傭兵デューン役を2シーズンにわたって好演。「マンダロリアン」のスピンオフ「Rangers of the New Republic(原題)」にもレギュラー出演するものとみられていた。

だが、マスク着用を揶揄する画像を投稿したり、大統領選で不正が行われたという陰謀論を主張するなど、SNSでの過激な言動が問題視されていた。先日、共和党支持者のカラーノが、ナチス・ドイツ下におけるユダヤ人と同じであると暗示した投稿(現在は削除されている)が物議を醸し、#FireGinaCarano(ジーナ・カラーノを解雇せよ)との運動に発展。これを受けて、「マンダロリアン」を制作するルーカスフィルム、ならびに、所属エージェンシーであるUTAが契約を打ち切っている。

ルーカスフィルムの広報は、「文化や宗教に基づいて人々を誹謗中傷している彼女のSNS上でのコメントは、忌まわしく、受け入れがたいものです」と理由を説明している。