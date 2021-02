2020年12月に史上初の2万ドル(約200万円)を突破した暗号資産のビットコインの価格が、わずか2カ月後の2021年2月16日に「5万ドル(約530万円)」を記録して史上最高値を更新しました。

Bitcoin (BTC) price hits $50,000 for the first time

https://www.cnbc.com/2021/02/16/bitcoin-btc-price-hits-50000-for-the-first-time.html

Bitcoin surges through key $50,000 level in European trading | Bitcoin | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/16/bitcoin-surges-through-key-50000-level-in-european-trading

Bitcoin (BTC USD) Cryptocurrency Price Jumps to $50,000 - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/bitcoin-jumps-to-50-000-as-record-breaking-rally-accelerates

ビットコインの相場は、2020年11月末に1万9850ドル(約210万円)を記録し3年ぶりの高値を付けた後も上昇を続け、12月中旬に史上初の2万ドルを突破。その勢いは2021年に入ってからも衰えを見せず、1月上旬には価格が3万4800ドル(約359万円)に達しました。

ビットコインの価格が350万円を突破、1年で価格は4倍に - GIGAZINE

経済誌のBloombergは2021年2月16日に、ビットコインの価格が同日に一時4.9%上昇して50万548ドル(約536万円)となり、初めて5万ドルの大台に乗ったと報じました。

以下は、イギリスの日刊紙であるThe Guardianが金融情報企業のRefinitivから提供されたデータを元に作成した、ドル建てのビットコイン価格のグラフです。2018年から2020年にかけて乱高下していたビットコインの価格が、2020年末から急激に値上がりし続けていることが一目でわかります。

アメリカのニュースメディア・CNBCは、「ビットコインは、『テスラやMastercardなどの大企業が暗号資産に対応する』という最近のニュースから追い風を受けています」と述べて、大企業が相次いでビットコイン市場に参入したことがビットコイン暴騰を後押したと指摘しました。

電気自動車大手のテスラは2021年2月8日に、ビットコインを15億ドル(約1592億円)分購入したことを明らかにした上で、将来的にビットコインでの支払いに対応する計画を打ち出しています。

テスラがビットコインを1577億円分購入し価格が最高値を更新、テスラ車がビットコインで購入可能に - GIGAZINE

また、国際的なクレジットカードブランドであるMastercardも、ビットコインには直接言及していないものの、2月12日に「2021年中に暗号資産に対応する」と発表しました。

Mastercardが「2021年中に暗号資産に対応する」と発表 - GIGAZINE

外国為替会社のThinkMarketsでマーケットアナリストを務めるFawad Razaqzada氏は、The Guardianの取材に対し「5万ドルが節目と見られていたので、5万ドルを超えれば一部の投資家は利益確定のためにビットコインを売ると思います。しかし、それが終われば5万5000ドル(約583万円)に向けて急騰することもあるでしょう」と述べて、ビットコインが一段と値上がりする可能性を指摘しました。

一方、CNBCは「懐疑論者はビットコインを投機的な資産とみなしており、空前絶後のバブルになるのではないかと気を揉んでいます。経済学者のヌリエル・ルビーニ氏は、ビットコインなどの暗号資産は本質的に無価値だと述べました。また、ドイツ銀行が最近実施した調査では、投資家らはビットコインを金融市場の中で最も極端なバブルと見なしていることが分かっています」と述べて、ビットコインに不信感を抱く市場関係者は依然として多いことを指摘しました。

See also the academic evidence that Tether is used to manipulate the Bitcoin market. And look at the recent indictment of BitMex and his criminal CEO & gang. It has no intrinsic value, it is not backed by any asset, it is not legal tender, it cannot be used to pay taxes. 2/n— Nouriel Roubini (@Nouriel) November 26, 2020