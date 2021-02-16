¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥¥¥â¥í¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡¢Hulu¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¡¡¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡¢DCTV¥·¥ê¡¼¥º ¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥¥¥â¥í¡¼¡Ù¤ÎÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó5¤¬¡¢3·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éHulu¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥¥¥â¥í¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5Í½¹ðÊÔ
¡¡¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥¥¥â¥í¡¼¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ DCTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë ¡ØARROW¡¿¥¢¥í¡¼¡Ù¤È¡ØTHE FLASH¡¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤ËÅÐ¾ì ¤·¤¿ÏÆÌò¥Ò¡¼¥í¡¼¤ä¥ô¥£¥é¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¥Ò¡¼¥í¡¼ ¥Á¡¼¥à ¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¿Íµ¤¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡2020Ç¯1·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²Î¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ ¤¬°ìÌöÍÌ¾¿Í¤Ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼À©ºî¤ÎÏÃ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÇ¤Ì³¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ÃÏ¹ö¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥È¥éŽ¥¥í¡¼¥°¤¬ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Îò»Ë¾åºÇ¤âÍÌ¾¤Ê°ÅÞ¤¿¤Á¤ò²òÊü¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÏÌ¾À¼¤ò¼º¤¤¡¢Éü³è¤·¤¿°ÅÞ¤¿¤Á¤¬»þ´Ö¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
DC¡ÇS LEGENDS OF TOMORROW and all related pre-existing characters and elements TM and ¡ÊC¡Ë DC Comics. DC¡Çs Legends of Tomorrow series and all related new characters and elements TM and ¡ÊC¡Ë Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.