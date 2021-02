はみ出し者のヒーローたちの活躍を描く、DCTVシリーズ 『レジェンド・オブ・トゥモロー』の待望のシーズン5が、3月6日(土)からHuluで見放題独占配信される。

【動画】『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン5予告編

『レジェンド・オブ・トゥモロー』は、同じく DCTVシリーズである 『ARROW/アロー』と『THE FLASH/フラッシュ』に登場 した脇役ヒーローやヴィランたちが、落ちこぼれヒーロー チーム 「レジェンド」を結成し、時空を超えて世界を救う人気ヒーローシリーズ。

2020年1月にアメリカで放送されたシーズン5では、前シーズンで歌とエンターテインメントの力で世界を救ったレジェンドのメンバー が一躍有名人に。自分たちのドキュメンタリー制作の話が決まり、本来の任務からレジェンドたちの意識が離れていく中、地獄ではアストラ・ローグが力を手に入れるため、歴史上最も有名な悪党たちを解放。それにより、レジェンドたちは名声を失い、復活した悪党たちが時間を混乱させるのを止めるべきか否かの選択を迫られていく。

