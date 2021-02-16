¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¥Þ¥¤¥á¥í¡õ¥¯¥í¥ß¤Î¥³¥¹¥á¤¬¤á¤Á¤ã¥«¥ï¡£Á´Éô100±ß¤ÏÂç¿ÍÇã¤¤É¬»ê¡ª
100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥»¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤é¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥¹¥á¥·¥ê¡¼¥º¡ÖCute or Cool¡©¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¥³¥¹¥á¤È»¨²ß¡¢Á´Éô¤Ç39¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤
¥Ñ¥ë¥Æ¥ëÄ´¤ÎÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¤È¥¯¥í¥ß¤¬¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥³¥¹¥á¤Ç¤â¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥â¥Á¡¼¥Õ¤«¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¯¥í¥ß¥â¥Á¡¼¥Õ¤«¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤é¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÇÉ¼ê²á¤®¤Ê¤¤È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥í¥ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥á¥í¡¡¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¡¡¾¦ÉÊÎã
¥¯¥í¥ß¡¡¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¡¡¾¦ÉÊÎã
¥³¥¹¥á¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¡Ö¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥¸¥å¡×¡Ö¥Þ¥¤¥«¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¡×¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥³¡¼¥È¡×¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ê¥à¡¼¥Ð¡¼¥·¡¼¥È¡×¡Ö¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¥·¡¼¥È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥á¥í¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¡¥ë¥ß¥Ê¥¹¥Ù¥ê¡¼
¥¯¥í¥ß¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥·¥ç¥³¥é
¥Þ¥¤¥á¥í/¥¯¥í¥ß¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¡¡³Æ¼ï
»¨²ß¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¤ä¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê»ÅÀÚ¤êÉÕ¤¤Î¡Ö¥³¥¹¥á¥Ä¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¥ß¥é¡¼¡×¡ÖÁ°È±¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¥«¥Ð¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥á¥í¡¡¥³¥¹¥á¥Ä¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼
¤¤¤º¤ì¤â³Æ100±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡Ë2021 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO.L614473
²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê