『ゲーム・オブ・スローンズ』クリエイター、ヒュー・ジャックマンとタッグ！

米HBOの大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』でクリエイターを務めたデヴィッド・ベニオフとD・B・ワイスが、Netflixで取り組む3作目となるプロジェクトが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

ベニオフとワイスがNetflixで手掛けることになったのは、2018年に出版され、ピューリッツァー賞を受賞したリチャード・パワーズの同名小説をドラマ化する『The Overstory(原題)』。

Pulitzer Prize-winning novel The Overstory is being developed as a series by David Benioff & D.B. Weiss.